普發1萬何時領？　吳思瑤曝流程：若在野不杯葛最快10月開始發放

記者杜冠霖／台北報導

行政院會昨通過韌性特別條例修正草案，調高特別預算上限至新台幣5900億元，並將普發1萬發放時間調整為特別預算公布後一個月內執行發放作業，7個月內發放完畢。對於發放時程，民進黨團幹事長吳思瑤今（15日）受訪時表示，如果在野黨不反對、不杯葛，8月底之前讓特別條例通過，行政院就可以在9月依法律授權來編定特別預算，9月如果預算審查通過，當然10月開始就能夠朝發放作業來進行。而發放作業有相當的行政程序規劃，也需要給國人一段的時間來領取，以過去經驗大概要到半年。

吳思瑤表示，請藍白委員們務必理解，也應當接受行政部門、執政黨對於朝野合作釋出的善意。這次行政院推出韌性特別條例修正案，也接受在野黨當時提案的普發現金，但必須讓違憲成為合憲，預算權就是行政權。整個修正特別條例方式，通過行政院主導預算的編列，而且合理分配，這是一個合憲性的做法，也是順應民意，更是朝野合作和解的橄欖枝。

吳思瑤指出，現在陸續聽到藍白委員各自對於修正特別條例的指教，可以有意見的傳達，但切莫再為反對而反對。這是行政部門做出的一個權衡，畢竟違憲必須符合合憲，行政、立法共同面對重要的特別預算編列。民眾黨委員還是反對台電電力系統強化預算200億，這非常的重要。

吳思瑤強調，自己是士林北投的立法委員，長期催生北市科的發展。北市科的園區發展是北台灣科技廊帶最後一塊拼圖，這也被當時柯文哲市長拿來作為政績宣揚。科學園區的廠商要進入要進駐，包括輝達要落腳北士科，需要有充足的電力的提供，更需要強化電網的韌性。

吳思瑤直言，唯有電力系統的強化，才能夠讓產業進駐台灣，發展經濟，這是非常重要的基石。為什麼民眾黨要反對台電強化電網韌性的預算？民眾黨反對了這200億，等同於反對北士科的發展，民眾黨也成為輝達進駐北士科的絆腳石了嗎？

媒體追問，大概是什麼時候會發？吳思瑤表示，現在是推估，行政院會昨天通過修正案，隨即會送立院審查，如果比照風災特別條例方式處理，在野黨不反對、不杯葛，只要經過朝野協商就能夠匯聚共識，如果朝野能夠齊心化解僵局，如果8月底之前讓特別條例通過，行政院就可以在9月依法律授權來編定特別預算，9月如果預算審查通過，當然10月開始就能夠朝發放作業來進行。

吳思瑤指出，目前推估，如果朝野齊心、藍白委員不要反對杯葛，極有可能8月底完成特別條例修正、9月審查特別預算，那最快可望在10月就能夠開始進入發放的程序，但是發放作業有相當的行政程序規劃，也需要給國人一段的時間來領取，以過去經驗大概要到半年。

吳思瑤強調，行政部門規劃當然能夠在10月開始正式進入發放流程，那當然半年內，希望國人都能夠依循行政部門規劃，來領取這一筆大家期待的普發現金。

