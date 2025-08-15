吳思瑤稱擋200億強化電網是擋輝達　陳智菡轟：10年已編5千億還追加？

▲陳智菡反擊吳思瑤。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者郭運興／台北報導

行政院會14日針對《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》提出修正條例草案，其中增訂約200億的「強化電力系統」項目，遭民眾黨反對，綠委吳思瑤批評，這項目是為「強韌輝達附近電網」，民眾黨就是阻礙發展的絆腳石。對此，陳智菡今（15日）回擊，台電今天才研商200億如何使用，請問吳思瑤如何提前得知用途？民進黨已編列十年5645億強韌電網計劃，為何還要另外追加預算？與其無止盡的補台電黑洞，不如把錢拿去重啟核三更務實且實際。

吳思瑤今日發文表示，自己是北投士林立委，支持輝達落腳北士科，更支持行政院編列台電電網韌性預算，助力北士科園區產業發展。

吳思瑤提到，民眾黨竟反對「200億台電電力強化」預算，民眾黨就是阻礙北士科發展，更是輝達進駐北士科的絆腳石。

對此，陳智菡回擊，台電回應民眾黨團今日才要開會研商200億如何使用，請問吳思瑤委員如何提前得知台電用途？

陳智菡質疑，民進黨已編列十年5645億強韌電網計劃，為何還要另外追加預算？假借強韌電網之名，行藏預算之實。

陳智菡批評，怎麼這個高達五千多億的台電重大計劃 ，經濟部沒有好好編列在公務預算或轉到營業基金，居然又想神不知鬼不覺的偷塞在特別預算？民進黨10年花五千多億納稅錢說要強化電網韌性，如今一擊就碎，還好意思叫民眾黨扛。

陳智菡指出，2024年8月，台電董事長曾文生曾說要「桃園以北5MW以上資料中心不核供電力」，這樣的政策問題是200億追加預算能解決的嗎？當時北投委員吳思瑤怎麼一句話都不吭？台灣要有強韌的電網、更重要是要有電。

最後，陳智菡強調，200億與其被台電拿去還龐大債務衍生的利息、永遠填不滿的無底洞，不如把錢拿去重啟核三更務實且實際。

▼陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）