難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰堅持講完

▲劉書彬質詢不斷離題，韓國瑜委婉勸說未果。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）赴立院專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」，但民眾黨立委劉書彬質詢時卻大離題扯光電、關稅等議題，立法院長韓國瑜暫停時間制止，請劉針對主題質詢。劉書彬則不斷插話，並表示，行政院製造謊言，就是最大詐騙中心，「請尊重我」。質詢繼續後，劉書彬依然故我，先批評政府偏重再生能源發展，但又舉日本、德國為例，批評政院無法提供企業足夠再生能源。韓國瑜一臉無奈，卓揆也僅笑回，「這一席講話，不僅違反院長裁示，也完全沒有邏輯，我實在沒有辦法理解」。

▲民眾黨立委劉書彬完全不甩立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

今日是行政院長卓榮泰打詐專報質詢，白委劉書彬質詢沒多久，就開始講再生能源、非核家園等議題，劉書彬強調，光電板都沒有處理完備，實驗性都要花好幾億、還會造成環境污染，民進黨政府不斷誇大光電，還說再生能源一定會降，但根本禁不起風災檢驗，台電平均購電成本高，核電是唯一後端處理基金都進入電價，院長說刪除撥補台電千億會影響電價、物價，這就是在恐嚇人民。

劉書彬質詢時不停語塞，她強調，卓榮泰政府所做行為跟詐騙行為相近，說要打造亞洲綠能發展中心，但卻誇大不實，再生能源輸送也是很大問題，再生能源有很多問題。

韓國瑜此時要求時間暫停，提醒立委依照職權行使法，今天是邀請行政院率領閣員報告，題目是打詐策略。但劉書彬打斷韓國瑜的發言，並表示行政院應該要非常讓人信任，本身確實製造謊言、人民財損，就是最大詐騙中心，要韓國瑜「請尊重我」。

韓國瑜多次要講話被打斷後，強調「容我提醒，如果要針對能源議題，等立法院委員形成共識後，再請卓榮泰院長來報告，這樣比較名實相符，今天是打詐卻問到能源，這比較名不符實，過去可能積非成是，容我特別提醒，希望還是能回到今天主題，打詐七個策略」。卓榮泰也特別表示，謝謝韓院長裁示。

但質詢繼續後，劉書彬仍不甩韓國瑜的裁示，仍堅持講再生能源議題，劉書彬強調，中午再生能源非常多，但台電要付費給發電業者，其他部分在晚上跟凌晨由火力補上，這是造成台電虧損原因，企業出口還是要有再生能源憑證，但台灣的只能在台灣用，外銷廠商無法達到廠商需求，再生能源受制地形跟環境差異。

劉書彬指出，台積電現在要去德國，因為德國可以完整供應再生能源、日本也沒問題，北歐是非常重視環保國家，芬蘭更是第二大生產國，林昶佐在那邊可以了解到核能議題，行政院為了政策選票說謊，導致錯誤政策跟國家財損，企業必然出走，因為台灣沒有辦法提供足夠再生能源。

質詢過程中，韓國瑜一臉無奈。卓榮泰則笑著回應，「您剛剛這一席講話，不僅違反院長裁示，也完全沒有邏輯，我實在沒有辦法理解」。此時質詢時間已到，韓國瑜僅向卓榮泰說辛苦了，劉書彬則直接離開，並未再回應。