大陸 大陸焦點 特派現場

美對台疊加關稅＋「疑賴論」　陸國台辦：輸誠沒好處、跪美沒出路

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.08.13）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

美國對台加徵20%的「對等關稅」，高於日韓的15%稅率，遭到在野黨多次批評「關稅疊加」，以及質疑「黑箱」作業，總統賴清德親上火線安撫民心，一定會再談，可能對美加碼投資4千億美金。針對台灣方面談判策略，大陸國台辦今（13）日也反問「4000億美元是台灣年度GDP的一半，台灣老百姓作何感想？」並且奉勸民進黨，「輸誠得不到好處，跪美沒有出路。」

大陸國台辦今13日舉行李行發布會，有媒體提問，「美國對台加徵20%的『對等關稅』，高於日韓的15%稅率。台灣方面稱關稅稅率還可以談，可能會加碼對美投資4000億美元。台灣方面輿論指出，『20%+N』疊加關稅加上台幣大幅升值，未來台灣可能繼續『失血』，繼續重創台灣相關產業，經濟動能將全面熄火。對此有何評論？」

發言人朱鳳蓮指出，近期台灣民眾和業界很失望，面對美方霸凌加徵關稅、蓄意操弄新台幣升值，民進黨當局不僅沒有維護台灣民眾切身利益，反而加大「跪美媚美」，「賣台」無底線，對美國的巨額勒索毫不吝嗇、拱手相送。

朱鳳蓮甚至反問，「4000億美元相當於台灣年度GDP的一半，讓台灣老百姓作何感想？」

朱鳳蓮也指出，面對外部風險和不確定性上升，台灣本可以通過加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展，不斷強化台灣產業韌性，夯實經濟發展基礎，增強抵御風險能力。

「但民進黨當局出於『倚外謀獨』邪念，罔顧台灣經濟民生，出賣台灣發展利益，讓台灣民眾與企業深蒙其害。」朱鳳蓮也正告民進黨當局，「輸誠得不到好處，跪美沒有出路。」

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲大陸國台辦諷刺賴清德「輸誠得不到好處，跪美沒有出路。」（圖／總統府提供）

另，有媒體提問，「近期，美國原國務院資深顧問發文點名批評賴清德、蕭美琴，稱賴清德訪美行程變化、美對台關稅稅率高於日韓，顯示『台灣正與川普漸行漸遠』。台灣有輿論指出，近期美方不利於民進黨的消息頻傳，證明『疑賴論』在國際發酵。對此有何評論？」

朱鳳蓮指出，事實一再表明，越來越多的人認清賴清德是不折不扣的「和平破壞者」、名副其實的「麻煩製造者」；也認清美國奉行的永遠是「美國優先」。

朱鳳蓮指出，台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉在於兩岸關係和平發展和國家統一。「妄圖倚仗外力，換不來台海和平穩定；四處搖尾乞憐，得不到安全利益保障。任何勾連外部勢力「獨」的企圖都注定失敗。」

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

