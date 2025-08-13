颱風楊柳襲花蓮　明里大橋、瑞港公路等處預警性封閉

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

中颱楊柳預計今8／13中午登陸，台灣中南部地區共9縣市包括雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東與澎湖停班課，台鐵公司宣布，今晚間6時前，花東線台東到花蓮、南迴線新左營到台東各級列車全面停駛。花蓮縣政府指出，玉里赤柯山及竹林山封路，明里大橋臨時通行便道，預計9點預警性封閉通行。花蓮市德安六街涵洞已有積水現象，九點柵門封閉實施預警性封路；花64線瑞港公路於0930預警性封路。



目前人員安置情形：

安置人數計192人

1.鳳林已開設1處：樂活會館，已收容5人。

2.萬榮已開設6處：明利社區活動中心、西林社區活動中心、見晴社區活動社區、瑞北國小活動中心、萬榮國小活動中心、紅葉社區活動中心，已收容40人。

3.光復已開設3處：光復高職、光復鄉公所、光復鄉立托兒所，已收容135人。

4.秀林鄉已開設11處：崇德國小、富世國小、秀林國小、水源收容所、銅門收容所、文蘭收容所、景美活動中心、三棧收容所、佳民國小、和平活動中心、和平國小，已收容0人。

5.瑞穗鄉已開設1處：信號腳ㄟ厝，已收容12人。

6.富里鄉總共撤離11戶24人:15人依親、5人安置於和平街163號富里民宿、4人安置於富南村活動中心。