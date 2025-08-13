近10年「颱風假最多天縣市」曝　高達31天！台北19天只排第8名

▲中颱楊柳預計在今（13）日中午前後登陸。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中颱「楊柳」預計今（13）日中午登陸，中央氣象署將14縣市列入陸上警報範圍，共9縣市於昨晚宣布停班課，包括雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東與澎湖。就有網友整理出，從2015年至今全台各縣市停班停課天數，「颱風假」最多的是高雄市，高達31天，奪下冠軍。

有網友在Threads發文，整理出2015年至今，各縣市的颱風假天數，高雄市以31天居冠，其次是台東縣、花蓮縣各29天，台南市與屏東縣各28天，澎湖縣23天、嘉義縣22天、嘉義市21天，基隆市、新北市、雲林縣則有20天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於低於20天的縣市，包含台北市、金門縣各19天，宜蘭縣17天，連江縣16天，桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣各15天，苗栗縣則為14天。

貼文一出立刻引發網友討論，「蠻意外台北市跟新北市、基隆不同」、「原來宜蘭是邊緣人」、「高雄人：竟然就這樣少了一個月薪水？！」「外島跟花東算是海線第一排，且無天然阻擋物」、「少放是好事，颱風來都不用防颱準備」、「上班之後不喜歡放颱風假，因為沒薪」、「我永遠記得新北比台北多放的那一天，整個辦公室只剩下真正的天龍國人」。

也有網友崩潰喊，「高雄那種重災區拿來換假我也不要」、「高雄山區放的颱風假，不是可以爽爽躺在家追劇的那種欸，好像他們很爽一樣」、「那些說羨慕的人，最好家裡都不要經歷沒水沒電沒網路沒屋頂，地上還淹水的情況喔，今年的颱風真的很恐怖」。