不斷更新／颱風楊柳中午登陸「今日停班停課」一次看

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）
記者施怡妏／綜合報導
中颱「楊柳」預計今（13）日中午登陸，中央氣象署將14縣市列入陸上警報範圍，共9縣市於昨晚宣布停班課，包括雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東與澎湖。《ETtoday新聞雲》為大家整理出，13日停班停課最新資訊。
北部地區
台北市：正常上班上課
新北市：正常上班上課
基隆市：正常上班上課
桃園市：正常上班上課
新竹市：正常上班上課
新竹縣：正常上班上課
中部地區
苗栗縣：正常上班上課
台中市：正常上班上課。中午12時起，和平區平等里、梨山里（大梨山地區）停止上班上課。
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課。10時起仁愛鄉停止上班上課。
雲林縣：13日停止上班、停止上課
南部地區
嘉義縣：13日停止上班、停止上課
嘉義市：13日停止上班、停止上課
台南市：13日停止上班、停止上課
高雄市：13日停止上班、停止上課
屏東縣：13日停止上班、停止上課
東部地區
宜蘭縣：正常上班上課
花蓮縣：13日停止上班、停止上課
台東縣：13日停止上班、停止上課
外島地區
澎湖縣：13日停止上班、停止上課
連江縣：正常上班上課
金門縣：正常上班上課。今晚停班停課，明（14）日上午停班停課。
