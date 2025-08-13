　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

考試分發入學今放榜　上午8點開放查詢

▲▼分科測驗登場。（圖／新北教育局提供）

▲大學考試分發今天放榜。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

114學年大學考試分發今（13日）上午8時放榜。大學考試入學分發委員會（考分會）提醒考生，今天上午8時起可至考分會網站查詢，將提供最低錄取分數等數據，並同步受理考生分發結果複查。另今年同樣提供簡易查榜服務，查詢方式為網址加上應試號碼。

根據考分會統計，114學年共有61校、1787個系組參與分發入學招生，招生總名額為3萬3381名，較去年減少3883名，減幅約10.4%。另各招生管道回流名額總計1萬2747名，比去年減少2678名，推估今年錄取率可能比去年94.62%略低。

114學年大學分發入學有161種採計組合（可參採分科測驗、學科能力測驗、術科測驗），最低的登記標準落在「英文、數學甲、化學」，3科合計25級分就可登記。

考分會表示，今年簡易查榜服務查詢方式為「http://fast.uac.edu.tw/應試號碼」，例如若要查詢准考證號20000001錄取校系，請輸入「http://fast.uac.edu.tw/20000001」。

考分會提醒考生，從今天起提供「分發結果說明」系統，讓考生查詢所填各志願未錄取原因。若考生仍有疑慮，從今天起至8月15日止，在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月22日公布分發複查結果。

考試分發放榜考分會分科測驗

