補教估288級分可上台大醫　理工科系門檻增1至5級分

▲升學輔導專家藍天予預估台大醫門檻約288級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗成績今（29日）公布。升學輔導專家指出，今年物理、數甲比去年簡單，在5科不加權下，醫牙學系門檻普遍比去年高0至6級分，台大醫學系預估錄取分數為288級分，自費醫牙門檻約268級分；中字輩以上的二類理工組有採計上述兩科校系門檻將上升約1至5級分，台大二類門檻約232級分，頂大門檻約215級分，中字輩二類門檻約210級分。

升學輔導專家藍天予指出，今年分科測驗有3.9萬人報名，比去年減少近3千人，因考生人數也減少，含回流名額大幅減少約4千人，加上今年數甲、物理科比去年簡單，將導致有採計這兩科的校系門檻提高，根據以往經驗，考生在選填志願容易有意外發生，建議志願選填應更保守為宜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藍天予分析，由於今年物理、數甲比去年簡單，今年醫牙學系有採計上述科目門檻，會比去年提高0到6級分，像是台大醫學系預估288級分，比去年提高1級分，陽明醫學系與台大牙醫系都是284級分，陽明牙醫與北醫醫學系因為回流名額減少，今年門檻估分別為280、279級分，預估今年比去年上升5級分；另自費醫牙門檻約268級分、公費醫門檻265級分，也都比去年增加5級分。

在二類組部分，藍天予說，電機系獨大狀況持續，台大電機預估門檻230級分、清大電機甲226級分，也比去年提高1至2級分；另在5科不加權的情況下，中字輩以上二類組有採計上述兩科校系門檻將上升約1至5級分，例如台大二類理工門檻約232級分，比去年提高2級分，頂大二類門檻約215級分，中字輩二類門檻約210級分。

至於一類組部分，藍天予表示，由於今年分科測驗新增數乙，導致今年變化大，採計科目沒有改變較好預估，建議不要去預估通過分數，只要確認自己就讀意願落在志願表的哪裡即可，並填滿100志願。

藍天予進一步說明，像是台大國企A從去年212級分，今年約214級分，政大資管B從去年236級分，今年提高到240級分。極少數雖改採數乙，像是台大法律系三個組別，從數B改為數乙，但因為是第一志願，預估分數都會比去年提高3至6級分。

藍天予提醒考生，因志願選填多達100個，考生在估算落點時，只要抓大致的區間即可，另因分科採計有加權，當無法預估時，可比較兩年之間的單科累積人數；志願選填順序應合理，除了夢幻區外，應仔細評估落點區的志願順序是否符合個人喜好。整體而言，建議考生今年選填志願應採取更保守策略，保底校系要夠保底，才不至於發生意外落榜。

▲因數甲與物理比較簡單，補教預估醫學系門檻上升0至6級分。（圖／得勝者文教提供）