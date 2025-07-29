大學分發「3科25級分」可填志願　錄取率估比去年低

▲分科測驗成績今寄發，考分會也公布最低登記標準。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗成績今（29日）公布，大學考試入學分發委員會也公布今年招生名額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準。考分會指出，今年招生名額共3萬3381名，較去年減少3883人，預估錄取率略低於去年的94.62%，最低登記標準落在「英文、數學甲、化學」3科，合計25級分就可參加登記。

根據考分會統計，今年共有61校、1787 個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬3381名，較去年減少3883人，減幅約10.4%，其中各招生管道回流名額總計1萬2747名，較去年減少2678人，大幅降低約17.4%。

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考分會主任黃信復指出，今年分科測驗報名人數共3.9萬多人，人數比去年減少2900餘人，但在分發入學招生名額今年減少更多，比去年少3883人，預估錄取率會比去年94.62%還低。

黃信復表示，114學年度的分發規定與去年相同，採計組合因為今年新增數乙，所以變化較大。今年共有161種採計組合。考分會今天也公告各採計組合的成績人數累計表，各組合以有報考該組合科目考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。

黃信復進一步說明，在今年161種採計組合中，最低的登記標準落在「英文、數學甲、化學」3科合計25級分可填志願，並建議考生，可到考分會官方網站下載專區參酌近兩年系組最低錄取成績，並將 100 個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

黃信復也提醒考生，即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月1日（五）下午3:30，之後僅能使用ATM繳費至8月4日（一）中午12時為止，登記費一般生220元、中低收入戶88元，低收入戶免繳費。考分會特別提醒，8月1日下午3時30分後，不要至郵局臨櫃繳費，否則將因逾期臨櫃交易導致繳費失敗而無法登記。

黃信復指出，登記時間從8月1日上午9時起至8月4日下午4:30止，逾期將無法受理。考生即日起可至考分會網站「繳費及登記進度查詢系統」下載繳費單並查詢繳費及登記進度，如登記期間有任何疑問，請電洽考分會 06-2362755，8月13日起可至考分會網站查榜。

黃信復最後提醒，考生千萬不要等到剩下幾分鐘才上網登記志願，否則有差錯就來不及操作而錯失機會，也建議不要使用特別款式手機或平板上網，因為可能導致介面不清楚，建議最好使用桌上電腦最保險。