沈慶京出庭嘆：害了柯文哲　願將容積獎勵「信託給法院」求解套

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（12日）坐輪椅到台北地院出庭拋解套方案，願將有爭議的20%容積獎勵信託法院等判決確定。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，日前獲交保1.8億元結束204天羈押後，今（12日）首度到台北地院出庭，他拋出解套方案，願將本案被視為不法所得的20%容積獎勵，換算成合理價格，信託給法院等到判決確定再處理，沈並說沒想到當初的陳情，會衍生後來的政治紛爭，「是我們害了柯文哲」！

北院今全天審理，沈慶京在下午庭訊結束前，表示感謝法官准他交保，重獲自由這2個多星期，他看了很多文件、才知道發生很多事情，尤其威京旗下鼎越開發公司推動的京華城改建現址土地，被北院合議庭裁准檢方聲請的扣押，已影響上千人的生計。

台北地檢署主張，京華城本案違法取得的20%容積獎勵，換算樓地板面積市值逾121億元，若不扣押難以防脫產，北院合議庭3度裁准扣押，都被高院採納鼎越的抗告、發回更裁，仍由北院合議庭審理中，尚未確定。

▲沈慶京今（12日）到台北地院出庭，坦言當初為京華城案陳情衍生政治紛爭，「是我們害了柯文哲！」（圖／記者湯興漢攝）

鼎越公司今年（2025年）4月，已向台北市府都市發展局遞狀申請變更設計，主動將京華城改建案容積率從840%降為728%，減少1萬8463平方公尺樓地板面積、樓高也從19層減為17層，北市府仍在審查。

沈慶京今庭訊也拋出解套方案，願將本案被視為犯罪所得的20%容獎，換算成合理價格，然後信託給法院或台北市政府，若他無罪確定，就按照都委會通過的方案辦理，反之若他有罪定讞，就把容積率還給北市府。

沈並表示，當初若非他們為了京華城向台北市議員應曉薇與台北市府陳情，就不會有今天這個案子，也沒料到會害這麼多人捲入政治紛爭，「是我們害了柯文哲！」、「把我們也拖下去了」。

審判長表示，扣押京華城改建現址土地一案，合議庭已發函給北市府調閱相關資料，後續再做處理。審判長並諭知，後天（8月14日）全天開庭，傳喚時任台北市府都委會委員白仁德作證，提訊柯文哲與傳喚同案被告彭振聲、黃景茂出庭。