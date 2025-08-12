法官提醒檢辯沈慶京自稱「僅涉犯這罪」　律師團驚嚇：主張無罪

▲台北地院今（12日）審理京華城案傳喚沈慶京到案說明，庭訊結束後沈慶京在助理護送下快速離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，日前交保1.8億元結束204天羈押後，今（12日）首度到台北地院出庭，不料律師團先前為他爭取交保，在書狀主張「至多涉犯不違背職務交付賄賂罪」，審判長今當庭諭知檢辯雙方須對此罪名準備論告、答辯，律師團怕被誤解為沈願認罪，驚呼「審判長～我們還是主張無罪答辯～」。

沈慶京於去年（2024年）8月底，因在京華城案涉嫌行賄柯文哲與台北市議員應曉薇，被檢方約談到案並聲押禁見獲准，在押期間，沈屢次戒護就醫、住院，並以健康不佳為由多次聲請交保，今年7月間，更因住院請假沒出庭，由律師代理。

合議庭於7月11日裁定准許沈慶京交保3億元，其中1億元須由沈本人名義提出，另2億元須找「具有相當資力之人作為具保人」提出保證書，這2億元雖不必立刻提出現金，但沈找不到合格保人，合議庭於7月21日裁定降保為1.8億元，沈於7月24日辦妥交保手續，包括佩戴電子腳環與配發個案手機，重獲自由。

▲沈慶京日前辦妥交保手續重獲自由，能攀住車內把手站立。（資料照／記者黃哲民攝）

北院今上午開庭，沈慶京交保後首度露面，雖坐著輪椅但氣色不差，在庭內與律師交談、音量不低，還能向柯文哲揮手打招呼，休庭時更企圖與證人邱佩琳聊天，被法警制止。

但上午庭訊快結束前，審判長表示，沈慶京的律師團先前聲請交保書狀，表示沈主張無罪答辯，或「退步言之，至多僅涉犯《貪污治罪條例》不違背職務交付賄賂罪」，這代表同案被控收賄的被告柯文哲、應曉薇、吳順民與李文宗，可能涉犯職務收賄罪嫌。

審判長指出，因沈慶京先前住院請假沒出庭，遲遲不能諭知檢方與相關被告應對此部分新增罪名，須準備論告與答辯，沈既然今天已出庭，因此依法諭知。

沈慶京的輕鬆神情頓時退去，2位辯護律師徐履冰與蘇振文吃驚，急忙交頭接耳討論，怕被誤解成沈願意認罪，徐請審判長准許蘇簡單說明，蘇作勢要拿麥克風，但審判長表明僅為依法諭知程序，沒給律師團說明機會。

徐履冰急了，俯身一字一頓說「審，判，長～我們還是主張，無，罪，答，辯～」審判長表示，知道沈慶京採取無罪答辯，但依法律要求，案情提到的所有罪名，都須讓檢辯雙方清楚了解與準備。