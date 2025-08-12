邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢：別再道貌岸然

▲台北地院審理京華城案今（12日）提訊柯文哲傳喚沈慶京出庭，基隆市副市長邱佩琳（左）出庭作證。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（12日）傳喚現任基隆市副市長邱佩琳作證，查明她2022年替柯文哲募款經過，卻揭露她去年（2024年）被檢方偵訊後，隨即被《鏡週刊》董事長裴偉找去面談核對募款對象等細節、用於報導，柯怒批檢方勾結媒體淪為政治打手，要檢方不必再道貌岸然，「你們一講，我就用鏡新聞（應為《鏡週刊》）羞辱你們、揶揄你們、嘲笑你們！」

柯文哲以今上午邱佩琳作證內容為引子，先表示「邱佩琳辛苦了」，他讀完邱的偵訊筆錄，很訝異起訴檢察官林俊言竟把裴偉與邱碰面的事情寫進筆錄，印證「司法勾結媒體、淪為政治打手」、毫不避諱。

柯說猜想林俊言這麼做，有2個可能，一是得意忘形，以為雞犬升天、可以升官發財，二是狂妄至極，「以為民進黨會永遠執政」。

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲，今（12日）到台北地院出庭，再度嗆檢方洩密特定媒體、「唾面自乾」。（圖／記者湯興漢攝）

柯口氣冷峻指出，他一直批評檢方「唾面自乾」，其實希望檢方仍有羞恥心，「沒想到真的唾面自乾！」國民黨黃呂錦茹被收押、小草（民眾黨支持者）PO一張照片就被收押，「但是遇到鏡新聞，就虛晃一招、笑罵由人」。

柯強調「士大夫之無恥，謂之國恥！」他喊話檢方從今以後，不要再說什麼社會公平正義、不必再講得道貌岸然，「你們一講，我就用鏡新聞羞辱你們、揶揄你們、嘲笑你們！直到你們的羞恥心恢復為止」。柯可能氣到恍神，說「謝謝檢察官」，頓了幾秒再說「謝謝審判長」。

邱佩琳今作證內容，主要為2022年間，她利用飯局機會，多次請商界好友捐款幫忙柯文哲與「很窮的」台灣民眾黨，檢方主詰問並未提及邱與裴偉見面過程，而是柯的律師陸正義在反詰問中挑起此題，檢方未異議打斷，任由辯方發揮。

邱佩琳說，去年10月8日，她第一次被檢方偵訊後，同月21日，裴偉打電話約她見面，說明天就要出刊、有些問題想請教她，當天她去赴約，很訝異裴偉跟她核對她經手的募款對象，「說的比檢察官問的還完整」，且因裴偉發問，她才想起和泰汽車董事長黃南光這邊有捐。

邱佩琳表示，民眾黨2022年提名賴香伶競選桃園市長，她受柯文哲之託，設法幫賴募款100萬元，她覺得柯文哲是獅子座的，又即將卸任台北市長，竟為錢來拜託，可見壓力真的很大，她是民眾黨員，就轉達黃南光等朋友能不能幫幫忙，讓朋友直接聯繫賴。

邱說沒經手款項，以為沒人捐，因此第一次應訊跟檢方說黃南光沒捐，但裴偉見面卻說黃的公司這麼大、怎麼只捐20萬元，她才想起應該是捐給賴香伶，後來聯繫查證，得知不是黃本人捐，而是公司員工分成3筆各5萬、5萬與10萬捐出，去年11月7日第2次被檢方偵訊時，她照實更正。

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（12日）坐輪椅到台北地院出庭，是他日前交保停止羈押後首度露面。（圖／記者湯興漢攝）

陸正義追問邱佩琳，應訊說出與裴偉見面過程，檢察官對於「偵查訊息外洩」有何反應，邱說「我不知道這是不是『偵查訊息外洩』，檢察官當下沒反應、沒很震驚，繼續問別題」。

沈慶京的律師徐履冰也追問此事，並庭呈去年10月23日出刊的《鏡週刊》，重點在於報導揭露邱經手募款對象的表格，邱何時看過。

邱說不論檢方第一次偵訊，或跟裴偉碰面，她都沒看過這份表格，但裴偉對她問話時，照著手上一份資料逐一核對募款對象，她認為裴偉當時就有這份表格、只是不給她看，因徐履冰持續問見面過程，邱作勢起身模仿與裴偉講話場景，審判長立刻勸阻「坐著講就好」。

陸正義與徐履冰明顯想以這題，批判檢方洩露偵查秘密給特定媒體，邱佩琳不在乎這件事，她在意的是後來各媒體跟進《鏡週刊》，天天報導這份表格，「我媽媽每天打電話給我掉淚，以為我做了什麼壞事，她快90歲了！」

邱佩琳突然怒起來，對著審判長提示給她看的庭呈《鏡週刊》，嫌棄地說「我看到這雜誌就想丟掉！」她也不滿陸正義重複的問題一直問，又嗆聲徐履冰問話讓她不舒服、「是不是在質疑我作偽證」，審判長勸徐善用詰問技巧、別讓證人反感，徐說「證人有敵意，我不問了」。