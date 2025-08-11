　
政治

高院駁回柯文哲抗告　民眾黨怒了：我們絕不屈服民進黨卑劣行徑

▲ 台北地院審理京華城案傳喚柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 高院11日駁回柯文哲提出的抗告 。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北地院審理京華城案，法官考量民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇仍有與2人犯罪事實密切相關證人尚未到庭，在7月21日裁定繼續羈押2月，2人不服雙雙提出抗告，高院今（11日）駁回2人抗告，自8月2日起延長羈押2月，並禁止接見通信。針對高院駁回柯文哲提出的抗告，民眾黨表示，又再一次赤裸裸的暴露司法徹底淪為政治工具的醜態，民眾黨憤怒且無法接受。

民眾黨說，柯文哲已遭政治性羈押長達近一年，高院又搬出「犯罪嫌疑重大、羈押原因仍在」的例稿，駁回理由模糊不清、全盤複製貼上檢方、下級審的意見，選擇視而不見柯前主席提出的抗告理由，繼續踐踏憲法保障人權的原則，檢審聯手濫權、無限期羈押柯。

民眾黨表示，從公開審理至今，全台灣人民看到的是，檢辯竟然持續在爭執《都市計畫法》第24條的適用，連法源都沒釐清的狀況下，卻剝奪柯文哲人身自由長達近12個月，用最嚴厲手段迫害柯文哲、用最不知羞恥的方式執行賴政府的意志，持續踐踏本就脆弱的司法公信力。

民眾黨說，8/7開庭時，柯文哲嚴厲正告北檢別再唾面自乾，審判長江俊彥諭知持續羈押柯文哲的理由，白話文就是年初兩度裁定交保、最後耐不住檢方怒嗆會無止盡抗告，最後改裁羈押的那句「尊重審級制度」，但早在2012年，最高法院決議就指出，法院職權調查僅限「對被告利益而攸關之事項」，也就是法院不是檢方的共同辦案人」，各審級法官若只會「尊重審級」，不僅是自廢武功，更背離《憲法》的獨立審判義務，繼續讓司法蒙塵。

民眾黨強調，本黨將以具體行動支持柯文哲，對於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞我國民主法治根基的卑劣行徑，「我們絕不會投降、絕不屈服」。

柯文哲民眾黨京華城案應曉薇高院

