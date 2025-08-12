天氣超好為何要發颱風警報？　氣象署解釋了：別再誤解

▲今天多處地區晴空萬里。（鏡週刊資料照）

中颱楊柳來勢洶洶，預計明（13日）登陸台東穿越南台灣，目前氣象署海陸警齊發，呼籲花東及高屏嚴加戒備。由於台灣多處今（12日）仍感受不到風雨，不好民眾好奇「明明天氣就很好，為什麼要發颱風警報？」對此氣象署說明，颱風警報發布的時機都會提前，目的就是讓大家做好防颱準備。

氣象署在臉書粉專「報天氣」發文解釋，海上颱風警報（簡稱海警）的發布時機，是預測颱風七級風暴風圈將「進入距台灣本島、澎金馬100公里海域的24小時前」。海景每隔3小時更新最新資料，預留24小時讓漁船、郵輪等海上作業船隻，能盡速回港避風、加粗纜繩進行固牢。

而「海上陸上颱風警報」（簡稱陸警）的發布時機，則是預測颱風七級風暴風圈將「侵襲台灣本島、澎金馬陸地的18小時前」。陸警也是每隔3小時更新最新資料，且每1小時提供颱風最新位置，預留18小時讓民眾移除或加固戶外易墜物、疏通溝渠、進行防颱準備。

所以颱風警報發布時，颱風通常離台灣還有一段距離，多處地區天氣仍非常好，甚至出大太陽，以致於很多人常常會覺得莫名其妙。氣象署說明，颱風警報提前發布，用意就是讓大家有時間準備防颱，所以並不是警報一發就會有明顯風雨，而是「通常再隔一段時間風雨才會開始影響」，希望大家別再誤解。



