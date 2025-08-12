　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單身女性比單身男性更快樂？答案可能藏在「這些共同特質」裡！

▲▼單身,幸福感,研究,刻板印象,性生活,單身女性,單身男性。（圖／Pexels）

▲儘管單身常被貼上刻板標籤，最新研究卻發現，單身女性的生活滿意度竟高於男性。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

儘管身處在21世紀，但放眼全世界，許多人仍對單身抱有各種刻板印象，例如無論東西方語境都有的「孤獨老處女」和「黃金單身漢」，可以瞥見社會對男女的評價截然不同。然而，近期來自英國《Women’s Health》轉述的最新研究，則顛覆了這些既有印象，研究顯示，單身女性的生活滿意度，竟然比單身男性還高。

▲▼單身,幸福感,研究,刻板印象,性生活,單身女性,單身男性。（圖／Pexels）

這項刊登於《社會心理與人格科學》（Social Psychological and Personality Science）期刊的研究，分析了2020年至2023年間進行的10項調查，涵蓋5,941名單身者，男女比例相當，平均年齡為31.7歲，年齡範圍從18至75歲。

參與者需評估自己對當前戀愛關係狀態、整體生活、性生活滿意度，以及對浪漫伴侶的渴望程度。結果顯示，單身女性在感情狀態上的滿意度高於男性，顯示她們更能自在地享受無戀愛關係的生活。她們的生活滿意度也同樣高於男性，呼應過去研究中「單身女性幸福感更高」的結論。相對地，單身男性對浪漫伴侶的渴望更強，顯示男性在幸福感上更依賴戀愛關係。

在性生活方面，研究也有意外發現，單身女性的滿意度甚至高於單身男性。研究作者、加拿大多倫多大學博士生伊蓮·黃（Elaine Hoan）表示，「一些理論認為，女性在性方面常被忽視需求，但我們卻發現單身女性的性生活更令人滿足。」

研究同時指出，單身女性的快樂可能來自多元的非浪漫來源，例如友情、家庭關係和其他社交連結，並將單身視為一段值得利用的時期，用來投入事業、健身、營養或旅遊等領域。

▲▼單身,幸福感,研究,刻板印象,性生活,單身女性,單身男性。（圖／Pexels）

「社會上存在許多關於單身的性別刻板印象，例如用『孤獨老處女』形容女性，『黃金單身漢』形容男性。」伊蓮·黃補充，「我們的研究發現，單身女性並不比男性更不快樂，反而在多數情況下更幸福。我希望能找出影響男女幸福差異的原因，並整理出打造更美好單身生活的配方。」

▲▼單身,幸福感,研究,刻板印象,性生活,單身女性,單身男性。（圖／Pexels）

這項研究打破了長久以來的單身刻板印象，顯示幸福感並不專屬於某個性別或關係狀態。然而最理想的狀態應該是，無論男女、單身或在交往中，都應培養能讓自己感到滿足與快樂的能力，並從多元的生活面向汲取力量，包括友情、家庭、事業、興趣或自我成長，都能成為幸福的重要來源！關鍵不在於是否擁有伴侶，而是能否找到屬於自己的快樂之道，讓生活在任何狀態下都同樣充實而有價值！

更多新聞
單身女性比單身男性更快樂？答案可能藏在「這些共同特質」裡！

常聽到健康的飲食順序，採取先吃蔬菜、肉、澱粉，可以控制食量，也可以先攝取蔬菜中的膳食纖維及營養，並減緩後續糖分的吸收，日本研究發現，飯前先吃優格，也能達到與吃蔬菜類似的效果，同志社大學研究證實，優格不只是腸道健康的好幫手，更是預防肥胖和延緩老化的秘密武器。

