颱風天都吹不走的好運！8/11~17「TOP3幸運王」出爐　天蠍有望靠一句話翻轉全週

記者萬玟伶／綜合報導

最近的天氣變化多端，早上熱得像烤箱，午後又被豪降雨突襲，就算撐傘也還是全身濕透，台灣的盛夏就像在玩情緒雲霄飛車，讓人身心都備受考驗！每週由話題占星師彩谷奈央固定在日本《Women’s Health》刊出的星座報導也指出，本週的氛圍也有點像這種天氣，不過別擔心，因為前陣子的忙亂和不安，終於要慢慢回穩了！

本週好運TOP3

第1名：天蠍座｜接收到的話語，成為推進力量

在投入的事業或計畫中，將出現「就是這樣做」的明確契機。一直猶豫的決定或中斷的專案，也會迎來重啟的時刻。這股推力，可能來自朋友的鼓勵、專業人士的建議，或是一本書中的話語。靜心傾聽、閱讀，都能幫助釐清思緒，找到令自己真正信服的選擇。

幸運日：13日、17日

13日適合整理居家環境，為接下來的計畫注入新氣象。17日是加深人際信任的好時機，與摯友、伴侶或家人共享時光能讓感情更緊密。

第2名：雙魚座｜創造「喜悅」的正向循環

明亮的星象帶來好心情與戀愛運，但本週的幸運關鍵在於互助合作。當在幕後支持他人時，也會感受到深層的喜悅。對情緒變化特別敏銳的雙魚，若發現對方不安，不妨主動關心並傾聽。在適度保持界線的前提下，問候能成為他人的救贖，並讓生活更有意義與動力，形成幸福循環。

幸運日：11日、15日

11日是心靈契合的交流日，訊息往來要用心，鼓勵與讚美的話語能帶來好發展。15日協作運極佳，連困難狀況都能在合作下順利解決。

第3名：摩羯座｜獲得意外驚喜的提案

人際互動中將收穫寶貴提案，可能是生活建議、工作靈感，甚至是未曾想過的新方向。這週不妨多傾聽對方意見，從不同觀點中整理出自己的最佳選擇。就算出現分歧，耐心交流也會孕育出嶄新的可能性。

幸運日：15日、17日

15日適合與好友聚餐，彼此的交流將帶來鼓舞與支持。17日透過運動或外出放鬆，為之後的行動儲備最佳狀態。

其他星座運勢

牡羊座｜自在關係、真誠互動

人際互動與溝通運勢增強的一週。無論是友情、愛情還是工作，透過交流都能為生活注入活力。接下來的運勢走向，將取決於你選擇與誰維持關係，以及如何互動。此時重點不是察言觀色，而是尋找能讓自己放鬆自在、坦率表達的連結。工作討論中，不僅提出正面意見，也要勇於表達擔憂與堅持重點；感情方面，比起迎合他人，不如展現真實的自己。

幸運日：13日、14日

13日，先規劃好行程能讓你果斷行動，適合聯繫想見的人或嘗試新事物。14日上午若安排外出，更能開啟愉快的一天，主動開話題有助營造正面氛圍。

金牛座｜邊聊邊動、氣氛加分

本週「說」與「動」相輔相成，生活將有嶄新變化。交流中與周遭人的關係明顯改善，特別是家人與同事將給予強大支持。建議有計畫時多邀約「一起行動」，如與家人出遊、朋友購物或用餐。工作上，主動發言與協調能讓團隊更順暢。

幸運日：12日、16日

12日，你的心意容易被理解，直接表達感謝與好感將帶來超乎想像的好關係。16日，早晨的愉悅儀式感（伸展、泡茶）能讓下午運勢順暢。

雙子座｜快速行動、好運降臨

靈活行動力是你的優勢，適合著手已想做的事，也容易獲得關鍵資訊。看到感興趣的東西馬上查詢或行動，將吸引好運。新計劃不必糾結完美與否，抱持「一定能做好」的心態，大膽嘗試能吸引志同道合的夥伴。

幸運日：11日、17日

11日，溝通順暢，停滯的聯絡可能有回覆並正向發展。17日，用真誠語氣傳達想法容易引發共鳴。

巨蟹座｜直覺行動、自信加分

越能坦率表達想法，本週運勢越站在你這邊。「我覺得最好」的立場是推動事情的關鍵。11日後，工作方向與金錢運用更清晰，計畫逐步落實。你容易成為焦點並獲得正面回饋，不必依賴外界評價，持續信任直覺去行動。

幸運日：12日、16日

12日，可能被交付重任，攜帶喜愛小物能助心情愉快應對。16日，適合享受人際交流，對聚會邀約保持正面態度。

獅子座｜靈感實踐、藍圖成形

過去不明朗的事將化為具體進展，可能獲得意外肯定或重啟計劃。溝通運佳，靈感湧現。直覺敏銳，面對選擇時第一反應往往就是最佳答案，把靈感化為行動會讓周遭更有活力。

幸運日：11日、12日

11日，適合真誠表達重要想法。12日，製造放鬆時光（音樂、燈光）能為心靈充電。

處女座｜信賴連結、機會擴展

值得信任的人脈將拓展你的世界，有些計劃在他人建議下更容易成形。本週坦率表達想挑戰的事，事情推進會更順利。工作討論中能獲得共鳴與實用建議，交流中也可能發現改變日常的契機。

幸運日：15日、17日

15日，適合學習與財務、事業相關知識。17日，把想做的事說出口能快速推進，口頭承諾將成為行動開關。

天秤座｜人氣上升、角色明確

人氣運急升，可能成為團隊核心或被託付重任。交友圈活絡，互動中將重新檢視關係並釐清角色定位。本週有機會遇到契合的朋友，主動加深連結將成為重要支援力量。

幸運日：11日、14日

11日，專注自我照顧、傾聽身心需求。14日，活動聚會可能帶來特別相遇，主動交流更能留下好印象。

射手座｜交流充實、人脈深化

本週人際互動豐富，從中獲得啟發與動力。私人交往、社區活動、職場合作都助於提升運勢。主動打招呼、交換資訊或準備小禮物能增進感情，積極參與交流將帶來長期支持關係。

幸運日：12日、15日

12日，行動表達喜愛會得到正面回應。15日，專注身體保養，嘗試改變飲食或運動習慣。

水瓶座｜真誠表達、化解誤會

本週需在一對一互動中清楚表達立場與想法，對話能促進共同理解並化解誤會。用自然真誠的語氣更能打動人心，也可能因此更了解自己的感受。

幸運日：11日、17日

11日，想到就行動會帶來快樂，可嘗試即興旅行。17日，與他人共同體驗新事物將成為難忘回憶。