週末免費看！火舞、兒童劇、歌仔戲輪番上陣　吸引數千觀眾捨不得離場

夜幕低垂，原本寧靜的社區公園搭起了偌大的舞台，民眾像約好似地陸續聚集，頭髮花白的長輩笑著與鄰居寒暄，剛下班的爸媽帶著孩子在舞台前找了個好位置坐下，打扮時髦的年輕人也交頭接耳討論著。人們或坐或站，但每雙眼睛都透出同樣期待的光芒！舞台上，燈光與音響人員正在做最後調試，帷幕後方不時傳來演員的暖嗓聲，空氣中瀰漫著一種微妙的節奏感，直到全場屏息等待的那一刻——燈光亮起，表演開始！

或許還有人不知道，在台北，這樣的魔幻時刻，其實每個週末都會發生！從社區公園到活動中心，從熟悉的廣場到封街的馬路，這些貼近民眾的表演活動，有一個共同的名字，那就是每年由臺北市藝文推廣處精心策劃的《文化就在巷子裡》。

凝聚市民與表演者的情感連結，讓文化融入日常

這項已走過28個年頭的活動，起初名為「社區藝術巡禮」，由教育局社會教育館主辦，兩年後臺北市文化局成立，時任局長龍應台為它取了現在這個名字，並賦予更清晰的使命——讓文化真正融入市民的生活日常。

「現在，除了推廣處每年策劃的48場藝文演出，臺北市立交響樂團與臺北市立國樂團也各自規劃36場音樂會，因此《文化就在巷子裡》全年總計共有120場活動，輪流在臺北12個行政區、456個里與市民相遇。」臺北市藝文推廣處處長詹素貞笑著說，過去許多民眾在第一次參加後都會驚訝地問，「這麼好的表演，竟然是免費的？」更多人則是會帶著家人朋友再度回來。「我們同仁甚至會在不同的表演現場遇到幾張熟面孔，他們為了喜愛的表演跨區參加不同場次，已經成為我們口中的『追劇團』了！」

整合各方的需求與期待，為每個里找到命定演出

對觀眾而言，演出是舞台燈光亮起的那一刻，然而對於工作團隊而言，每一年度的表演規劃，都必須在上個年度結束前全都安排妥當。

每年約7、8月，推廣處就會先請各行政區的里長，依據過去里民的回饋，填寫他們心目中最想要的演出檔期與偏好的表演類型，9月份即進入公開徵選的階段。詹素貞表示，近5年來，平均每年都有約87個表演團體遞交申請，為了確保甄選過程的專業與品質，每年皆邀請學者專家組成審議委員會進行評選。

「雖然名額有限，但每個團隊都有自己的亮點！如何將表演特性與社區需求做出最佳媒合，是我們承辦專員最需要耐心溝通的部分。」例如去年於南港新新公園上演，令在場所有民眾都瞠目結舌的「即將成真表演工作坊」，即是難得案例。

「這個團隊一直很希望能在臺北市演出『火舞』，但受限於市區人口密度與嚴格的防火規範，要找到安全且足夠的場地並不容易。這場演出原本安排在南港高中，後來在我們多次會勘、討論後，決定改到腹地更開闊的新新公園，不僅讓表演與場景更完美結合，也加強了室外的防火與安全措施。活動前後，我們的承辦人員更是與團隊、在地里長密切協作，從舞台架設到動線安排，每一個細節都不放過。」最終，這場結合音樂與火舞的演出，吸引約2,000名觀眾齊聚，現場氣氛沸騰、迴響熱烈，也創下《文化就在巷子裡》少見的人潮盛宴！

聆聽每一位觀眾的回饋，見證這座城市與時代的趨勢流轉

然而，站在推廣處的角度來說，舉辦活動並不只是把藝文表演帶進社區，更希望這些演出能真正走進觀眾的心裡。為了貼近市民需求，團隊也建立了多層次的回饋機制，例如每一場演出皆需到現場支援的工作同仁，會直接觀察並記錄觀眾反應，表演結束後也會透過意見調查表，蒐集民眾的真實感受與建議。

這樣的雙向互動，讓推廣處更能清楚掌握民眾的喜好。雖然不同社區的需求各有差異，但近年仍可看出明顯的趨勢——親子活動與兒童劇持續受到青睞，像口碑極佳的「如果兒童劇團」，所到之處都能吸引滿場大小觀眾，而極具獨特風格的新興團隊，如前述的「即將成真表演工作坊」，則為社區舞台增添了驚喜與新鮮感，也成為市民口耳相傳的期待名單。

「我們同事最驕傲的就是，每一場活動從不冷場，觀眾也不會中途離場，所有人都是從第一幕看到最後一刻。」詹素貞溫暖道，「這是大家即使再忙再累，仍然覺得很值得、很有成就感的瞬間！」

演出現場的幕後推手，懷抱使命搭起公部門與藝文團隊的橋樑

不時需要加入週末支援行列的藝文推廣課課長蔡宜珊，一想起每次活動開演時，小朋友與大人一同專注看著舞台的模樣，便覺得相當感人。「尤其當演出結束後，看著身邊的觀眾意猶未盡討論剛剛的橋段，分享彼此的感受，就覺得一切辛苦都很值得！」

主要承辦專員游俊傑也透露，他是主修二胡、學表演出身的，在進入推廣處工作之前，一直是站在舞台中央的人，如今角色轉到幕後，學著親力親為地處理更多細節。「這麼多年下來，我覺得自己能服務的人更多了，除了台下的觀眾，還包括台上的表演者。」

既熟悉表演者的語言，也理解公部門的運作邏輯，游俊傑將兩者需求轉譯成彼此都聽得懂的語言，減少溝通成本、加快協作效率。「我希望能協助更多藝文團體被看見，同時讓民眾在社區裡，就能感受到藝術的魅力。」他坦言要兼顧演出者與社區的各方需求確實很不易，「但現在的我覺得使命感更重了！」

在地深耕向外綻放，讓藝術能量跨越城市界線

《文化就在巷子裡》讓藝術走進日常，然而臺北市推廣處所在的藝文大樓，平假日也提供不同形式的藝術活動，鼓勵民眾前來體驗。除了市民熟悉的城市舞台，藝文大樓一、二樓長期也有藝術家駐館創作、特展與音樂沙龍。蔡宜珊與游俊傑也笑言，有些民眾明明才在週末活動中打過招呼，沒過幾天又看到他們出現在藝文大樓看展覽、聽音樂，「黏著度真的很高！」

詹素貞表示，從《社區藝術巡禮》再到《文化就在巷子裡》，這項活動共歷經5位市長、8個任期，不分黨派都達成共識持續推行，甚至在議會也獲得跨黨派議員的支持。「近年，其他縣市也加快腳步推動社區藝術活動，不少做法也取經臺北的經驗。我們感到很欣慰的是，藝術本就沒有地域之分，很樂見團隊在臺北累積的能量也能跨出城市，擴展到更多觀眾群！」

