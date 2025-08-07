　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在健身房真的需要叫這麼大聲嗎？沒開玩笑「用力哼一下」真的能變更強！

▲▼ 健身,呼吸,力量,運動,研究,吼叫,健身房。（圖／Pexels）

▲健身房裡的「吼叫聲」總讓人側目，但研究指出，用力呼氣不只是耍帥，而是真的能提升力量輸出！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

「健身房真的需要叫這麼大聲嗎？」這類討論時不時就會在社群出現，不少人吐槽每次去健身房，總會遇到幾位動作沒幾下、聲音倒是不小的健身人士。但根據美國《Women’s Health》報導，運動時「叫出來」還真的有用，而且不只是心情爽，還可能有效地提升力量輸出！

這項研究刊登於《Scientific Journal of Sports and Performance》期刊，科學家找來一群武術運動員進行實測，讓他們執行一系列爆發性動作（如出拳與跳躍），一次發出吼叫聲（grunt）進行，一次完全不出聲。

結果顯示，在伴隨聲音的情況下，運動員的力量輸出明顯增加，證實吼叫聲不只是噪音，有其背後的生理效益。雖然對跳躍高度沒有顯著影響，但在其他高強度動作中，聲音明顯帶來「力量加乘」。

▲▼ 健身,呼吸,力量,運動,研究,吼叫,健身房。（圖／Pexels）

呼吸控制才是關鍵　不是「越吼越有效」
那這些聲音到底為何會有幫助？研究指出，吼叫聲的本質其實是「強力呼氣」。運動生理學家Alexander Rothstein解釋，當人在執行高強度訓練或舉重動作時，身體會自然想透過屏氣來穩定核心。但長時間屏氣可能導致血壓升高、氣流中斷、體力更快耗盡。

相比之下，強力呼氣能同時產生腹部壓力，又不會阻斷氧氣輸送，達成「核心穩定＋延緩疲勞」的雙重效果。Rothstein表示，「你不會這麼快疲倦，同時核心肌群依然能正常啟動與支撐。」

此外，這種呼吸方式也有助於提升「肌肉與大腦連結」，讓動作更穩定、安全，進一步釋放出更大的力量。但他也提醒，重點在於「用力呼氣」這個動作本身，而不是大聲嚎叫的音量。

▲▼ 健身,呼吸,力量,運動,研究,吼叫,健身房。（圖／Pexels）

哪些情況適合用力呼氣？
Rothstein指出，這項技巧不需要是格鬥選手或健美冠軍才能使用。即使只是例行的健身訓練，只要動作需要核心穩定性或高強度出力，就能嘗試這種呼吸方式：

1. 舉重挑戰1RM（單次最大重量）
2. 做深蹲或硬舉等高張力訓練的最後幾下
3. 進行箱跳、過頭推舉等爆發動作時

不過，在瑜伽、伸展等需要放鬆、穩定呼吸的活動中，則不建議使用這類強力呼氣方式，避免呼吸節奏與運動目的衝突。

▲▼ 健身,呼吸,力量,運動,研究,吼叫,健身房。（圖／Pexels）

更好的呼吸＝更好的運動表現與健康
這項研究也提醒運動者，呼吸不是「順其自然」就好。Rothstein表示，強力呼氣不僅能提升表現，更能帶來實質健康效益，「我認為這是一項顯著的健康幫助，因為它避免了屏氣。」

透過正確呼氣，能維持血壓穩定、延緩疲勞、並訓練正確啟動核心肌群，就可減少代償動作與受傷風險。

所以可以叫嗎？可以，但請有禮貌地叫
關於常見的健身房問題——這些吼叫聲到底該不該出現？Rothstein表示，真正重要的從來不是音量，而是呼吸的用法與技術。他強調，「重點是紮實的用力吐氣，不是吼叫。」尤其別忘了基本禮儀，「別對著別人的臉用力呼氣。」

這項研究為健身愛好者提供了另一個突破盲點的可能性，用對呼吸方式，可能比多做兩下還有效。下次健身時，不妨試試那個「不靠聲音吸睛、靠呼氣變強」的小技巧，或許效果會遠出自己的想像！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

健身呼吸力量運動研究吼叫健身房

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

