走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

記者萬玟伶／綜合報導

對許多邁入50歲的台灣女性來說，年齡增長帶來的代謝下降、體脂上升等問題，常讓減重、減脂變得困難。長年以來，民眾普遍認為「越激烈運動越能減脂」，但一項刊登於美國《Women’s Health》的報導顛覆這個印象，一項由美國學術期刊《Nutrients》發表的研究發現，50歲以上女性若以「慢走」方式運動，減脂效果竟優於快走！？

該研究針對25名更年期後女性進行長達30週的追蹤，並分析其健走習慣對脂肪減少的影響。參與者皆採取每週步行四天、每次約三英里（約4.8公里）的規律運動，並依照步行速度分為兩組進行觀察。

結果顯示，平均時速為3.2英里（約5.1公里）的慢走組不僅在整個研究期間持續穩定地減少脂肪，更在30週後比快走組（時速約4.1英里）減去多達2.73倍的脂肪。而快走組則直到研究尾聲，才開始出現顯著的脂肪減少。

該研究並未對此現象提出確切原因，但科學家推論，當步行速度過快、導致呼吸變得急促時，身體可能更傾向使用血糖（葡萄糖）作為能量來源；相較之下，緩步行走可能更有助於燃燒脂肪。不過此理論仍待更多後續研究驗證。

SoHo Strength Lab聯合創辦人，同時也是註冊營養師與認證體能訓練師的 Albert Matheny受訪時指出，與其糾結於速度，不如優先建立「能持續進行的健走習慣」。他建議，民眾可嘗試在上班前出門散步，或是在工作空檔繞行幾圈，都是將運動融入生活的簡單做法。他也提醒，「日常累積的步數其實很重要。能走就走，走多少算多少。」

研究中指出，效果最佳的步行速度為每小時3.2英里。但專家也強調，此研究樣本數有限，結果是否適用於所有人仍需進一步實證。同時，研究團隊也在論文中指出，其他研究數據顯示，無論是慢走還是快走，只要「運動時間足夠長」，皆有可能促進脂肪代謝。

這項研究帶出一個新的訊息，對50歲以上的女性而言，不必勉強自己投入高強度運動，只要持之以恆地慢走，也能收穫不容忽視的健康與體態改變。