楊柳將登陸穿台「高雄納首波警戒」　市府趕工修剪路樹

▲高雄納首波楊柳陸警範圍，市府趕工修剪路樹防颱。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

楊柳颱風持續接近，中央氣象署在今（12）日下午2時30分發布陸上颱風警報，首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄、屏東，其暴風圈預計明天上午觸陸。因應颱風逼近，高雄市工務局公園處今也展開防颱準備，動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。

▲楊柳將登陸穿，市府趕工修剪路樹防颱。（圖／記者賴文萱翻攝）

為確保市民安全，公園處已動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。此外，也整備自有救災機具，確保能在接獲路樹斷枝的通報後，迅速派遣人員到場清除障礙，維持交通暢通；若發生災情，也將立即投入救災行動。

工務局局長楊欽富提醒，颱風會伴隨強風和大量降雨，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，以維護生命財產安全。

▲▼工務局加強修剪路樹，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所。（圖／記者賴文萱翻攝）

公園處說明，本處持續加強樹木支架的巡檢固定及路、園燈檢修，並持續進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛，請往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全及行車順暢。

颱風過後，若發現路樹傾倒，公園處將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。