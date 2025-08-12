楊柳「全台風雨時程」曝！北部也有感　明天午後南部雨量可觀

▲楊柳颱風風雨時程。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）※點圖放大

中度颱風楊柳持續朝台灣逼近，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「幾乎確定將直擊台灣東部陸地！」粉專也整理全台風雨時程，預估楊柳明天在南花蓮、台東、恆春半島一帶登陸，該區域一整天都是強風豪雨，午後嘉義以南也要注意強降雨，而北部則是風力有感。

根據中央氣象署觀測，楊柳颱風上午11時的中心位置在台東的東南東方約 660 公里之處，以每小時30公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒 33 公尺（約每小時 119 公里），相當於 12 級風，瞬間最大陣風每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

▲楊柳颱風最新路徑預測。（圖／氣象署提供）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，「楊柳幾乎確定將直擊台灣東部陸地！」楊柳颱風往西行進速度飛快，且直撲花東陸地機率極高，侵台幾乎定局。

粉專進一步說明，颱風核心預計周三白天在南花蓮、台東、恆春半島區域登陸，登陸點風雨將十分猛烈，一整天都是強風豪雨，需嚴加防範。由於颱風核心細小，若颱風在台東登陸，北花蓮至宜蘭風雨不至於太誇張，但因為迎風面，仍然有持續不斷的雨勢，尤其蘇花沿線的山區雨量可能很可觀，要注意的是以強降雨為主。

在颱風核心登陸之前，因為被山脈屏障，南部一開始是無風無雨。粉專表示，風雨將會在颱風中心過山後，隨即由零轉強 ，嘉義以南周三午後至晚間，風雨有感，南部山區雨量也會很可觀，注意強降雨。預計南部的風雨，要等周四颱風進入中國，才會緩和。

至於北部地區，雖看似離颱風最遠，但因為地形加成，將有顯著的強偏東風，尤其是北部所有的沿海地區，以及桃竹的台地上，風力會很有感。雨勢的部分，以「北北基＞桃竹苗」的分布為主，桃竹苗注意氣流過山沉降，可能會很熱的高溫。

粉專指出，中部地區預計是本次颱風影響最小的區域，颱風結構太小，加上山脈完全的屏障，風雨狀況將會相當小。另外，離島澎湖則要等颱風進入台灣海峽後，風雨才會開始，而金門風雨要等颱風接近中國時才會增強，馬祖則以陣陣強風為主。

▲楊柳颱風最新位置。（圖／氣象署提供）

氣象署上午11時30分持續針對楊柳颱風發布海上警報，警戒範圍除了原先的台灣東半部海面及巴士海峽，也增加台灣海峽南部。氣象署氣象預報科長劉宇其表示，將於午後發布陸上颱風警報，初估首波警戒範圍為花蓮、台東、高雄及屏東。

他說明，颱風中心預估在明天中午前後登陸東南方陸地，東半部風力將達到最強，下半天到晚間南部及中南部內陸風力也轉強。明天為颱風影響最大的一天，東半部、嘉義以南及澎湖有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上等級降雨，其他地區也有降雨出現。