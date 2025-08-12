楊柳能量明顯增加！鄭明典：結構可能不會被中央山脈破壞太多

▲楊柳颱風下午最新位置。（圖／氣象署提供）

楊柳颱風逼近，中央氣象署預計下午發布陸上警報。前氣象局長鄭明典表示，颱風的能量明顯增加，能量高通過台灣地形時的影響就會比較明顯，尤其目前偏南的預測路徑，颱風結構可能不會被中央山脈破壞太多。

鄭明典在臉書分享氣象署衛星雲圖，他指出，昨天前颱風極度不對稱，現在對稱性高很多，所以強度數字上雖然變化不大，但是因為對稱性提高，強風區範圍擴大，颱風的能量其實是明顯增加，「颱風能量高，颱風通過台灣地形時的影響就會比較明顯，尤其目前偏南的預測路徑，颱風結構可能不會被中央山脈破壞太多！」

鄭明典進一步說明，過去的經驗，這樣的預測路徑，颱風中心可能很接近台東通過，台東很可能出現強風，提醒注意；中心過了台東，西南部沿海也會有強風。

▲楊柳颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署持續針對楊柳颱風發布海上警報，並將於午後2時30分發布陸上警報，初估首波警戒範圍為花蓮、台東、高雄及屏東。

氣象署氣象預報科長劉宇其表示，颱風中心預估在明天中午前後登陸東南方陸地，東半部風力將達到最強，下半天到晚間南部及中南部內陸風力也轉強。明天為颱風影響最大的一天，東半部、嘉義以南及澎湖有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上等級降雨，其他地區也有降雨出現。

▲楊柳颱風影響之預測。（圖／氣象署提供）