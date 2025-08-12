快訊／楊柳颱風陸警發布　4縣市列首波警戒

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風持續接近，中央氣象署在下午2時30分發布陸上颱風警報，首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄、屏東，其暴風圈預計明天上午觸陸，颱風中心則在明天中午前後從台東一帶登陸。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天下午2時位在台東的東南東方約580公里之處，以每小時29轉35公里速度，向西北西轉西北進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

陸上警戒：花蓮、台東、高雄、屏東應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，根據最新資料顯示，楊柳颱風中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西北移動，對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

颱風及其外圍環流影響，氣象署指出，明天台東縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外，今、明天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起至明天各海面及巴士海峽風浪也將逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其明日東部、及東南部沿海浪高可達6米以上。



▲高雄、屏東、花蓮與台東納警戒範圍。（圖／氣象署）