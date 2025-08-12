楊柳暴風圈明天上午觸陸　氣象署示警：3地強風豪雨影響劇烈

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署發布楊柳颱風海上陸上警報，暴風圈預計明天上午觸陸。今晚起北海岸、宜蘭先有陣雨，明天花東、嘉義以南及澎湖慎防豪雨。另外，明天雲林以南及台東可能有10級以上陣風，花蓮沿岸則有平均風力12級、陣風14級機率。

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天下午2時位在台東的東南東方約580公里之處，以每小時29轉35公里速度，向西北西轉西北進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，楊柳颱風接近，未來快速往西北西移動，暴風圈24小時內逐漸影響台灣近海及陸地，移動過程中有強度增強、暴風圈擴大趨勢，預計維持中度颱風等級登陸台東，明天影響最劇烈，周四清晨金門、澎湖也會受到影響。

她指出，楊柳颱風風雨來得快也去得快，明天颱風中心在中午接近東半部沿海登陸，下半天至晚間移動到台灣海峽，周四則從金門往大陸移動為主。

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）

朱美霖表示，今晚到明天風力逐漸增強，明天上午颱風接近，沿海各地都有較強陣風，尤其西南沿海偏西北風向，與地形平行，也會有較強陣風。明天下午颱風中心到陸地上空，風雨影響最明顯，各地沿海都有平均風力9級，中心附近的花東、蘭嶼及綠島也有較強風勢。

降雨方面，她指出，今晚到明天凌晨起逐漸受零星外圍環流影響，明天清晨至上午大台北、宜蘭、花蓮及東半部開始有間歇陣雨，上午至下午東半部及高屏地區雨勢增大，下午至晚間花東、嘉義以南及澎湖都有大雨或豪雨。

她表示，今天晚間起北海岸、宜蘭就有陣雨出現，明天東半部、嘉義以南有局部大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上等級降雨機率。周四雨勢減緩，東半部仍有間歇陣雨，西半部轉為午後雷陣雨。

至於可能放颱風假縣市？朱美霖指出，颱風影響期間，雲林以南、台東、蘭嶼、綠島沿海空曠地都有10級以上陣風機率，花東沿岸也有平均風力12級、陣風14級機率。

另外，朱美霖也提醒，今天晚間北海岸、東半部開始有長浪發生，明天各沿海都有3至4米以上浪高，花東、蘭嶼及綠島也有5至8米巨浪。