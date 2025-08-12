　
政治

學者揭賴清德痛失日媒信賴　小笠原欣幸：從讀賣到朝日都不樂見罷免

▲多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

▲多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

記者郭運興／台北報導

在726大罷免大失敗後，多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸11日也分享學者林泉忠登載於《明報》的評論，文中指出，早在總統賴清德勝選後，日本輿論便表達擔憂，這種擔憂源於將賴的風格與前總統蔡英文對比。而「大罷免」失敗，不過是「荒腔走板」的執政失誤，而被日媒撿到槍批評。小笠原欣幸也認為，所以，日本輿論的光譜裡，保守派的《讀賣新聞》到自由派的《朝日新聞》都對於台灣的罷免政局表示不樂見的態度。

小笠原欣幸11日於社群平台分享了東京大學東洋文化研究所的特聘研究員林泉忠老師登載於香港的《明報》的評論，題為「信任赤字？當賴清德失去日本輿論支持的時候....」.。

小笠原欣幸表示，這次林泉忠老師的評論是關於日本大報紙批評台灣的大罷免行為以及執政黨的態度，但林泉忠沒有提到的還有《朝日新聞》的社論。所以，日本輿論的光譜裡，保守派的《讀賣新聞》到自由派的《朝日新聞》都對於台灣的罷免政局表示不樂見的態度。

小笠原欣幸指出，林泉忠老師認為日本輿論重鎮在「726大罷免」之後對賴清德尖銳批評，反映的是日本對台灣政局穩定與對兩岸政策可預測性的高度關切。

根據林泉忠刊載於《明報》的評論提到，《讀賣》社論的標題為「台灣舉行罷免投票，排除在野黨的意圖被否決」，光從標題便可看出，這篇社論直接否定了「大罷免」的正當性。這場罷免運動雖由民間團體發起，後期卻獲得民進黨政府全面背書，並將其定調為「民主的實踐」。然而，《讀賣新聞》毫不客氣地直指其目的在於「排除在野黨」，此批判力道可謂異常尖銳，徹底否定了運動的合理性。

此外，林泉忠表示，社論直言「希望賴氏能夠透過對話來彌合社會裂痕，而不是挑起朝野對立」，並總結「賴清德政府責任重大」，明確表達對這一連串政治紛擾的批判立場。《讀賣新聞》發表如此直截了當地批判台灣領導人的社論，可謂絕無僅有，其背後緣由引人深思。

林泉忠指出，自己當天便在臉書短評中斷言「這絕非《讀賣新聞》的單獨看法」，並預告「接下來是否會引起日本其他媒體跟進，值得持續關注」，果不其然，四天後，《產經新聞》重要欄目「全球評論」發表了前台北支局長田中靖人的評論，題為「賴總統會是陳水扁第二嗎」。作者直接將賴與陳相提並論，並點名批評賴清德在投票前「十講」第二講提出的「雜質說」。此番批評，與《讀賣》社論痛批罷免意圖在於排除在野勢力，堪稱異曲同工。

林泉忠在文章也分析「賴清德痛失日本輿論信賴之因」，他表示，《讀賣新聞》發行量不僅是日本之最，更是全球數一數二的大報，《產經新聞》亦為日本五大報之一。稱這兩家報社佔據日本輿論半壁江山，應不為過。更重要的是，這兩大報在意識形態上偏向中右，長期以來被視為對民進黨較為友好的輿論重鎮，賴清德早在2023年10月初宣布參加大選時，便接受過NHK與《讀賣新聞》的專訪。蔡英文2016年勝選後的第一個專訪同樣獻給了《讀賣新聞》。《產經新聞》也曾分別專訪蔡英文與賴清德。正因如此，這兩大報過去與民進黨的緊密關係可見一斑。

林泉忠認為，如今，兩大報社不約而同地發表批判賴政府的社論與評論，顯示日本輿論對賴清德執政風格的負面評價已然浮上檯面，稱賴清德已開始失去日本的信賴，亦非誇大之詞。

林泉忠直言，當然，日本輿論對賴清德的不信任並非始於「大罷免」。事實上，日本主流輿論與眾多台灣研究專家，早在賴清德2024年1月勝選後，便紛紛表達擔憂。這種擔憂源於將賴的風格與以穩健、謹言慎行著稱的蔡英文進行對比。

林泉忠指出，從2024年賴清德充滿火藥味的「520就職演說」一路走來，到今年3月親自發表「五大國安威脅、十七項因應策略」，日本主流輿論對賴清德的「挑釁意味」印象始終未曾改觀。「大罷免」的失敗，不過是賴政府該項政策「荒腔走板」、「本就缺乏正當性」的執政失誤，且在民意清晰的「審判」下暴露無遺，而被日媒撿到了槍。

接著，林泉忠分析，就短期觀察，日本輿論的批評會在日本公共領域塑造「賴政府是否穩健」的印象，進而影響政界與部分輿論在公開表態挺台上的積極度。但實務層面的經濟合作、供應鏈協作與低可見度的安全對話通常仍會延續，因為日本的基礎戰略利益（半導體、區域安全）不會因輿論一時而改變。

林泉忠認為，就中期影響而言，若台灣執政者能及時調整溝通並以具體、互惠的政策行動回應日本的關切，日本在政界包括國會及政黨層面的支持會回穩；若未能調整，則日本某些較為保守或務實的決策者可能在政治聲援（high-profile endorsements）方面採取更審慎態度，偏好技術性、低政治曝光的合作。

林泉忠強調，日本輿論重鎮在 「726大罷免」之後對賴清德堪稱毫不留情的尖銳批評，反映的是日本對台灣政局穩定與對兩岸政策可預測性的高度關切。這些評論短期內會增加賴政府的國際輿論壓力與國內選情風險，但不會立即影響日本與台灣在低能見度的安全對話與經濟上的結構性合作。真正關鍵在於賴政府接下來是否能以更包容且透明的溝通、加速可見的對內緩和朝野對立，對外展示穩健外交風格，來回應信任赤字，這將決定日本在中期願意給予多少實質性的政治支持與公開表態。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

近期多份民調顯示，總統賴清德、行政院長卓榮泰內閣施政滿意度都創下新低；卓榮泰今（12日）受訪透露，這必要時會處理重要人事來向國人說明、負責。對此，國民黨團首席副書記長羅智強諷刺，民進黨人事傳奇裡面最神奇的就是郭智輝，郭就是一位超級路人甲部長，從頭到尾都沒進入狀況，賴清德應趕快處理郭智輝。

