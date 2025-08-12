快訊／南韓總統辦公室：李在明本月25日會晤川普

▲美國總統川普、南韓總統李在明預計25日進行會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統辦公室今（12）日上午宣布，在美國總統川普的邀請下，南韓總統李在明將於本月24至26日訪美，並於25日前往白宮受川普接見，進行美韓領導人會談，這也是兩人上任以來首度會晤，預計針對美韓對等關稅協議中所提及的造船業、半導體、蓄電池等產業合作進行談論。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人姜由楨12日上午召開臨時記者會，向外界宣布李在明訪美的確切時間點，在川普的邀請下，李在明將於24至26日以「工作訪問」（Working Visit）的形式造訪華府，是今年6月4日上台以來，時隔82天的訪美行程，而屆時南韓第一夫人金惠慶也會偕同訪美，至於在白宮進行美韓會談、商務午餐與其他行程的具體時間點，將於確認後對外宣布。

不過，李在明、川普進行會談的具體時間點，究竟是韓國時間25日、還是美東時間25日？對此，姜由楨在回覆現場記者提問時，則是「傻笑帶過」，所以目前尚無法知悉。

▲對於李在明、川普會晤的詳細時間之提問，南韓總統辦公室發言人姜由楨以「傻笑」帶過。（圖／翻攝自YouTube）

姜由楨表示，「兩位領導人將針對如何應對瞬息萬變的國際情勢、經濟環境進行探討，並討論將韓美同盟升級為未來行總括性戰略同盟的具體方案。在強化穩健韓美同盟聯合防衛態勢的同時，探討推動韓半島（朝鮮半島）和平進程與相關合作方案。」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，韓美兩國以達成聯合聲名為目標，目前正在協商相關議題，一旦雙方發布聯合聲明，內容將涵蓋韓美同盟的重要性、印太地區國防安全環境、美日韓三國安全合作等方案。同時，美方近來提出「美韓同盟的現代化」，預估將成為此次會談的核心議題，美方可能藉此要求南韓提升國防預算、增加駐韓美軍軍費分攤，並討論是否裁減駐韓美軍以及其任務與角色的轉變。

另外，針對先前日媒所報導，李在明預計25日訪日會晤日本首相石破茂的消息，姜由楨則回應，「目前該行程尚未完全確定，未來雙方可能會進行電話會談。」