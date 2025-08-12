楊柳路徑南修往「第4類」僅占9.92%　上次為前年中颱小犬

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中度颱風楊柳持續朝台灣接近，預計明天從南花蓮至台東登陸，由於過去一段時間路徑南修，已從中央氣象署分類的第3類路徑，轉往第4類路徑，占歷史颱風9.92%，上一個同類路徑為2023年10月的中度颱風小犬，若更往南從恆春登陸，受到中央山脈破壞將會較少。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為10大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%；第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%。

第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%；第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；另有無法歸類的特殊路徑，占4.07%。

楊柳颱風原先預估將依循第3類路徑通過台灣，由於過去一段時間南調，氣象署氣象預報科長劉宇其表示，目前預估為第4類路徑，兩者差異主要在於登陸點，第3類較偏向花蓮或台東長濱一帶，第4類則為大部分的台東及恆春。

他指出，上一個走第4類路徑的是2023年的小犬颱風，當時其略過恆春一帶，另一個跟楊柳更相似的路徑則為2023年9月的海葵颱風。

劉宇其表示，第4類颱風路徑不算少見，往往在花東一帶會直接受到影響，越過中央山脈後，對南部地區影響也較大。此外，若該路徑登陸點偏南至恆春地區，強度受到中央山脈的破壞也會相對少。

▲氣象署颱風路徑分類。（圖／氣象署提供）