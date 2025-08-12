楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中度颱風楊柳持續朝台灣前進，根據中央氣象署最新颱風暴風侵襲機率，台東、綠島侵襲率都已經達99%，台南市、屏東縣、蘭嶼、澎湖縣、嘉義縣、嘉義市及高雄市也有95%以上，全台僅台北市、新北市、基隆市及連江縣不到10％。

楊柳颱風今天上午8時中心位置在台東的東南東方約730公里處，以每小時25公里速度，向西北西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

根據氣象署最新颱風暴風侵襲機率，台東、綠島侵襲率已達99%，台南市也有98％、屏東縣、蘭嶼97%、澎湖縣96%、嘉義縣、嘉義市及高雄市95%。

其他縣市依序為恆春89%、雲林縣88%、金門縣84%、南投縣77%、彰化縣71%、台中市64%、花蓮縣52%、苗栗縣40%、新竹市25%、新竹縣23%、宜蘭縣12%、桃園市12%、新北市8%、台北市7%、連江縣5%、基隆市4%。

▲中央氣象署最新颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，楊柳颱風預計明天從南花蓮至台東一帶登陸，白天通過台灣上空，晚間進入台灣海峽。

他指出，今晚到明天沿海風浪就會顯著增強，尤其颱風中心附近有5至8米浪高。另外，今晚至明天東半部外海將開始有8至9級陣風，明天各沿海也都有8級陣風，嘉義以南及花蓮更有11級陣風。

降雨方面，他指出，今天各地晴朗穩定，西半部及各山區有午後雷雨。今晚起基隆北海岸、宜蘭開始有陣雨，明天東半部、嘉義以南及澎湖都有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上降雨，其他山區也有大雨機率。周四白天起就會明顯趨緩。