楊柳暴風圈持續增強擴大　氣象署估午後發布陸上警報

▲楊柳颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中颱楊柳持續朝台灣接近，中央氣象署今天上午8時30分持續發佈海上颱風警報，警戒範圍包括台灣東半部海面、巴士海峽，未來朝台灣接近過程中，有持續增強、暴風半徑擴大趨勢，預估今天下半天發布陸上颱風警報。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天上午8時中心位置在台東的東南東方約730公里處，以每小時25公里速度，向西北西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，楊柳颱風預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，今天早上8時颱風來到台灣東南東方730公里，未來朝西北西前進，接近過程有持續增強、暴風半徑擴大趨勢，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

他表示，楊柳颱風預計明天白天通過上空，晚間進入台灣海峽。今晚到明天浪就會顯著增強，尤其颱風中心附近有5至8米浪高。風的部分來看，今晚至明天東半部外海將開始有8至9級陣風，明天各沿海也都有8級陣風，嘉義以南及花蓮更有11級陣風。

▲明天東半部、嘉義以南及澎湖將有大雨或豪雨。（圖／氣象署提供）

降雨部分，他指出，今天各地晴朗穩定，西半部及各山區有午後雷雨。今晚起基隆北海岸、宜蘭開始有陣雨，明天東半部、嘉義以南及澎湖都有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上降雨，其他山區也有大雨機率。周四白天起就會明顯趨緩。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，明天台東縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，蘭嶼、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署也說，今、明天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大至2到3米。

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）