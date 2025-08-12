　
國際

管線工程挖到千年古墓！　秘魯出土「腿抱胸前」完整骨骸

▲▼ 秘魯利馬管線工程中挖到千年古墓。（圖／路透）

▲ 管線工程中挖到千年古墓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

秘魯公用事業工人近日在利馬市區進行例行性地下瓦斯管線工程時，竟意外挖掘出兩座千年古墓，其中一座更保存完整的男性骸骨，呈坐姿且雙腿緊貼胸部。

《美聯社》報導，能源公司Cálidda工人開挖街道時發現這兩座屬於前印加時期錢凱（Chancay）文化的古墓，年代可追溯至西元1000年至1470年間。兩座古墓呈現截然不同的狀態，一座已空無一物，另一座則完整保存千年前的遺骸。

考古學家阿里亞加（José Aliaga）說明，這具男性骸骨以破損的布料包裹，墓中還發現4件陶器及3件「南瓜殼製品」。陶器上的圖案還留有黑、白、紅三色痕跡，「使我們能夠與前印加時期的錢凱文化建立連結」。

阿里亞加指出，「利馬在拉丁美洲首都中是獨一無二的，幾乎每個土木工程期間都會出土各種考古文物。」Cálidda過去20年來已有逾2200項考古發現，6月初也在同個工程項目中挖出保存完好的千年女性木乃伊。

當地居民普列托（Flor Prieto）帶著7歲女兒經過挖掘現場時表示，「我一直以為這些只是無人居住的小徑，但現在知道比印加人更古老的民族曾在這裡生活，感覺非常令人興奮。」

08/11

