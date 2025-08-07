飛撲抱抱煞不住！女推男雙雙墜樓1死1命危　驚悚畫面曝光

▲女子給男子一個大大擁抱，沒想到雙雙摔下樓，女子死亡、男子命危。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

秘魯印加港4日發生墜樓事故，21歲女子埃米莉（Emely Fiorela Mego Díaz）朝27歲男子身邊衝過去，給對方一個大擁抱，但力道過大來不及煞車，雙雙從走廊邊緣墜落，女子當場死亡，男子命危。

這起事件發生在當地4日清晨6時許，依據監視器畫面，27歲男子亨利（Henry Manuel del Águila Macedo）起初似乎想要快步離開，埃米莉追在身後，並在亨利轉過身來的那瞬間，把亨利整個人抱住。

Perú.



Emely Díaz de 21 años,perdió la vida tras caer del segundo piso de un billar donde laboraba y Henry Macedo de 27 años,se encuentra entre la vida y la muerte.

El hecho se registró ayer lunes 4 de agosto desde el segundo nivel del inmueble donde funciona el billar "Chapo". pic.twitter.com/gfjkEcCGru — Luis Sucesos (@Luissucesoss) August 5, 2025

只不過接下來卻發生墜樓意外，埃米莉衝上來的力道過猛，無法及時煞車，兩人失去平衡撞向走廊邊緣。更致命的是，該處護欄疑有缺損，儘管埃米莉試著伸手抓住護欄阻止墜落，仍與對方一同從撞球館2樓摔下，重摔地面。

埃米莉頭部傷勢極為嚴重，倒臥血泊，搶救後宣告不治。亨利送往當地醫院搶救，接著轉院接受治療，至今命危，仍在與死神搏鬥中。當局已針對這起事故展開調查，將瞭解墜樓是否純屬意外。