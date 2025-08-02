50貨櫃墜海　長榮海運：突發長湧浪導致嚴重橫搖

▲長榮海運50個貨櫃落海，貨物散落水中。（圖／翻攝自Perú21)

記者李姿慧／台北報導

秘魯1日發生貨櫃墜海事故，事發貨輪為台灣長榮海運「長月輪」（Ever Lunar），當時船上搭載約7000個貨櫃等待進港，但卻有50個貨櫃落海，許多貨物漂在水中。對此，長榮海運回應指出，受海嘯和海象不佳影響，突發長湧浪導致船舶嚴重橫搖，貨櫃掉落。

長榮海運今說明，長月輪於秘魯當地時間8月1日9點40分於錨地候泊進港時，因受近期俄羅斯地震海嘯和南美冬季海象不佳之因素，以及突發長湧浪影響，導致船舶嚴重橫搖，造成船上貨櫃掉落。

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長榮海運強調，經初步檢查後人員及船舶皆平安，後續將配合當地港務單位進行調查作業。

台灣長榮海運「長月輪」在祕魯卡亞俄港（Callao）發生貨櫃落海事故，約有50個貨櫃在海上漂浮，貨物散落水中，部分已成功打撈運往岸上，沉入水中貨櫃則需要進一步後續處理。

根據外媒報導，這起事故的事發原因仍在調查中，卡亞俄港（Callao）一度進行預防性關閉，避免因能見度低與漂浮貨櫃所造成的潛在危險而發生意外，目前港口已重新開放，由於貨櫃並沒有載運危險物品或污染性物質，不會對卡亞俄港灣造成環境威脅。