開價3800萬屋主不賣！　濟南400年四合院拍賣起價3500萬

▲濟南這座四百年四合院起拍價3800萬人儐億，換算是上億台幣。（圖／翻攝 海報新聞）

記者任以芳／綜合報導

山東濟南市中心一座400年歷史的芙蓉街5號四合院，近日掛牌將於8月14日以3500萬元人民幣起拍，引發社會廣泛關注。這處據傳為人和張當鋪掌櫃舊居的歷史建築，不僅是濟南歷下區「首批」文物保護單位，更因其稀有的文化價值與優越的地段，被業界譽為泉城古宅中的翹楚。該物業去年雖曾收到高達3800萬元報價（台幣約1.4億），但屋主並未出售，如今改以拍賣形式尋求更具價值的買家。

芙蓉街5號四合院坐落於濟南知名文旅區芙蓉街與文廟相鄰之地，院門朝東，門口懸掛著「歷下區第一批文物保護單位」銘牌，顯示其歷史與文化地位。目前，該處院落正進行外觀修繕，景觀重整、地面鋪設與水電管道升級等工程預計10天左右完工，目的是提升院落質感與市值。

院內三進院落格局保存完好，庭院內綠蔭環繞，東廂房前的一眼古泉「水芝泉」早在2011年被當地政府納入《濟南市名泉名錄》。西院則保留有一棵老香椿樹，幽靜古雅。院落內的幾處古家具與現代化設施相得益彰，如空調供暖、上下水與獨立衛浴皆已配備齊全。

▲老宅院整修中 。（圖／翻攝 海報新聞）

綜合陸媒報導，據房產代理人孫先生表示，這處四合院共擁有7本產權證書，建築面積達220平方米，整體佔地超過400平方米。物業性質明確、無糾紛或抵押，屬於真正意義上的私人獨棟四合院，而非共用大雜院。

此次拍賣將由阿里拍賣平台於2025年8月14日10時至15日10時進行公開競價，起拍價3500萬元，競買保證金200萬元。根據規定，拍賣成交後須在15天內完成尾款支付。

目前已有4家企業表達購買意向，其中3家來自北京，1家來自上海，後者正是去年提出3800萬元報價的公司。大陸阿里拍賣平台顯示，截至8月1日已有超過7700人次圍觀，106人設置提醒，很有市場熱度。

根據歷史記載，芙蓉街5號院舊稱「人和張」張家大院，為清末當鋪掌櫃張氏家族舊居。據傳該家族曾在濟南普利門西一帶擁有大片商業地產，繁華一時。此次修繕期間，工人意外於正房房梁縫隙中發現一張200多年前的房契文書，包在油紙之中，保存狀態良好，極具歷史價值。

這處院落不僅反映當時北方傳統民居建築的典型特色，更見證濟南城市發展與商業歷史，屬於極具代表性的「泉城民居遺珍」。

濟南市內擁有許多歷史悠久的四合院，近年隨著文旅產業興起，部分古宅已成功轉型為高端餐廳、民宿或文創空間。例如王府池子街9號張家大院就被活化為餐飲與住宿綜合空間，成功保留建築風貌的同時帶動商業價值提升。