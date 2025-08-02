長榮海運「長月輪」50貨櫃在秘魯落海　貨物漂水中畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

秘魯1日發生貨櫃墜入海中的事故，事發貨輪為台灣長榮海運「長月輪」（Ever Lunar），當時船上載著大約7000個貨櫃，正等待進港，但卻有50個貨櫃落海。畫面顯示，海面上有許多落海的貨櫃，許多貨物漂在水中。

▲多個寫著EVERGREEN的貨櫃落海，貨物散落水中。（圖／翻攝自Perú21）

TVPerú、Perú21等報導，據信這起事故是因強風造成，卡亞俄港（Callao）一度進行預防性關閉，避免因能見度低與漂浮貨櫃所造成的潛在危險而發生意外。

#CirculaEnRedes????| El puerto del Callao fue cerrado temporalmente luego de que 50 contenedores cayeron al mar desde el buque Ever Lunar. Autoridades realizan labores de recuperación y seguridad en la zona. https://t.co/XgVUDpMfck pic.twitter.com/2bp2uMnr2v — Tabasco HOY (@TabascoHOY) August 1, 2025

根據當地媒體發布的多張照片，可見多個寫著EVERGREEN的貨櫃落海，貨物散落水中。據信當局已掌握貨櫃位置，部分已成功打撈運往岸上，至於沉入水中的貨櫃則需要進一步後續處理。

整起事件並未造成人員受傷，僅通報財物損失，且貨櫃並沒有載運任何危險物品或污染性物質，不會對卡亞俄港灣造成環境威脅。