職軍男外遇打野砲　小三放話「你全家都會重傷」賠25萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）是職業軍人，卻在2022年3月至11月間與小美（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳「下次再來野砲」等露骨訊息，小美甚至翻拍戶口名簿等重要資料，再傳訊息騷擾她和丈夫，因而決定對小美提告求償60萬元。雖然小美辯稱交往初期不知道阿強已婚，但沒有獲得台南地院法官採信，日前被判應賠償人妻25萬元。

▲小美聲稱，與阿強交往初期，她並不知道對方已婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，因為小美對丈夫阿強提告另外一件刑事案件，她到警局製作筆錄時，才知道丈夫和小美發生婚外情，兩人在2022年3月至11月間互傳露骨訊息、親密合照，甚至曾發生性行為。

此外，人妻控訴，小美還擅自拍攝她與家人的戶口名簿、工作證等個人重要資料，再透過LINE傳訊息給丈夫，聲稱「這一戰你全家都會重傷」，恐嚇丈夫給付200萬元，之後又佯裝成業務員，同樣透過LINE傳訊息騷擾她，憤而決定對小美提告求償60萬元。

小美則辯稱，她確實曾與阿強一起出遊、談情說愛、發生性行為，但當時她不知道阿強已婚，因為阿強一直稱呼自己的妻子為妹妹，直到2022年9月發現異狀，為了求證及確認身分，她才翻拍了戶口名簿等個資。

不過，台南地院法官認為，小美雖然辯稱交往初期不知道阿強已婚，但她在另案刑事案件中，承認2022年5月就知道阿強是有婦之夫，卻還是持續與阿強相約出遊、發生性行為，兩人不僅以「寶貝」互稱，甚至互傳「在外面比較刺激」、「下次再來野砲」等露骨訊息。

法官接著表示，小美如果只是想確認身分，翻看過戶口名簿等資料即可確認，她卻擅自翻拍，還在事後傳訊息給阿強及其妻子，顯然是想利用人妻的個人資訊，作為與阿強談判的籌碼，最終不採信她的說詞，並判她應賠償人妻25萬元較為適當，全案仍可上訴。