「強勢人妻出軌」高薪人夫原諒　副卡忍她刷！她嘆：一樣這麼奴

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO發現哥哥與大嫂婚姻觸礁。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友意外發現大嫂出軌證據與切結書，之後觀察到夫妻互動降溫，然而大嫂行頭越來越好，刷副卡買名牌包，哥哥也沒限制。原PO準備結婚搬出，想到大嫂繼續住在家中高級住宅就心煩，卻不敢告訴父母或哥哥，怕傷哥哥面子。底下網友感嘆建議，「不要介入不要管，要相信哥哥自己有打算」。

一名女網友在Dcard透露，哥哥是外商主管、年薪破200萬，大嫂則是全職家庭主婦，專心照顧2名小孩，雖然哥哥是經濟支柱，但大嫂地位比較強勢，即便如此，原PO一直以為夫妻倆關係穩定，不料意外發現大嫂竟然出軌。

原PO透露，她為了找東西進到哥哥房間，意外瞥見徵信社資料，裡面有大嫂出軌照片與切結書，大概是「再犯就要賠一筆錢」之類的內容。

後來，原PO開始觀察她們的互動，哥哥越來越晚回家，也鮮少與大嫂說話，但令原PO錯愕的是，本以為大嫂會收斂一些，殊不知她行頭越來越好，「原本沒有在揹名牌的人，突然開始用了名牌包。」

事後原PO私下詢問，哥哥則解釋，副卡本來就給大嫂自由支配，因此沒有特別限制金額。聞言，原PO心疼又無奈，「原來就算被戴綠帽，還是一樣這麼奴！」

由於原PO計畫婚後搬出去住，家裡高級住宅將由父母、哥嫂一家同住，她想到大嫂能繼續住在這裡就很不甘心。但原PO也不敢對父母打小報告，擔心他們會心疼哥哥、直接趕走大嫂，同時也不敢承認自己看過徵信社的文件，怕哥哥掛不住面子。

底下網友熱議，「不要介入不要管，要相信哥哥自己有打算，你或是爸媽去管，可能會把事情搞得更複雜」、「支持跟哥哥聊聊，但不要主動介入或直接有實際行動，先看看哥哥的想法或打算比較重要，至少情緒不要負面到他自己無法負荷」、「會不會是因為你哥收入高，覺得離婚要分財產會很麻煩，畢竟就算是外遇也很難讓對方淨身出戶」。

也有網友想到一起悲劇，「最好有人跟他聊一聊，我有個竹科主管的朋友，也是這樣加上工作累家裡壓力大，後來就從12層樓的屋頂跳下來，一生的努力就給他那個外遇老婆了」。

08/10 全台詐欺最新數據

相關新聞

妻認了「我們發生關係」　夫求償80萬

妻認了「我們發生關係」　夫求償80萬

一名人夫控訴，妻子小美（化名）在婚姻關係存續期間與阿強（化名）發生婚外情，兩人不僅多次傳訊息訴說愛意，小美甚至向他坦承「我們也發生關係了，對不起」，憤而決定對阿強提告求償80萬元。高雄地院法官日前審理之後，判阿強應賠償人夫30萬元較為適當。

妻抓包夫帶小三開房3次　代價賠20萬

妻抓包夫帶小三開房3次　代價賠20萬

夫愛上妻表妹　求接受二房結局賠8萬

夫愛上妻表妹　求接受二房結局賠8萬

已婚男偷吃小三「浴室搓神燈」！私密片被抓包

已婚男偷吃小三「浴室搓神燈」！私密片被抓包

女照服員裸下體照護小腦萎縮人夫　正宮怒告

女照服員裸下體照護小腦萎縮人夫　正宮怒告

哥哥大嫂外遇行頭名牌徵信社

