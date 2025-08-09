妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）在婚姻關係存續期間與阿強（化名）發生婚外情，兩人不僅多次傳訊息訴說愛意，小美甚至向他坦承「我們也發生關係了，對不起」，憤而決定對阿強提告求償80萬元。高雄地院法官日前審理之後，判阿強應賠償人夫30萬元較為適當。

▲小美向丈夫坦承與阿強發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中記載，在他與小美的婚姻關係存續期間，阿強明知小美已婚，兩人仍在2024年3月間發展出不正當的男女交往關係，小美會稱呼阿強為「寶貝」，阿強也曾向小美示愛，「如果我因為這個原因結束，那我一開始就不會說要在一起」、「除非妳說要結束，不然我不會輕易結束」等等。

更讓人夫心碎的是，小美向他坦承「我們也發生關係了，對不起」，後來雙方有進行協商，還成立了和解群組，說好和解金額為80萬元，因此，他決定向阿強提告，請求支付80萬元的賠償金。

對此，阿強經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀或具體爭執。

高雄地院法官認為，從LINE對話紀錄可知，小美和阿強將彼此視為男女朋友，多次傳訊息訴說愛意及思念之情，足認兩人已經發展成為戀人關係；此外，小美向丈夫坦承已和阿強發生關係，更證明兩人的關係超越了一般正常異性友人之間交往的分際，確實侵害到丈夫的配偶關係身分法益且情節重大。

最終，法官考量到雙方的身分、地位、資力與加害程度等因素，判阿強應賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。