社會 社會焦點 保障人權

人夫愛上妻子表妹竟要求「大方接受二房」　結局賠8萬元

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）竟然與她的表妹小美（化名）發生婚外情，甚至透過電子郵件告訴她，「我已經愛上表妹，希望妳大方接受表妹當二房」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償30萬元。雖然阿強和小美矢口否認有不正當男女關係，但並未獲得法官採信，日前被判處應連帶賠償人妻8萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲阿強愛上妻子的表妹小美，他竟然還要求妻子接受「二房」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿強是她的丈夫，小美是她的表妹，阿強卻在2024年11月間向她坦承發生婚外情，對象居然是小美，並提出兩人「超友誼」的訊息為證，當時小美也承認做了對不起她的事情，事情曝光之後，雙方約定不會再聯繫，沒想到事隔1個月就被抓包兩人共處車內，

更讓人妻傻眼的是，汽車抓包事件之後，她打電話聯繫小美，小美坦承兩人仍繼續保持交往關係，丈夫阿強則是在今年1月透過電子郵件向她表明，「我已經愛上表妹，希望妳大方接受表妹當二房」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償30萬元。

對於上述指控，阿強承認對小美有好感，但兩人絕對沒有做出踰矩的事情，是他自己單方面滋生情愫而已，他對妻子和小美都感到很抱歉。小美也堅稱沒有做出踰矩行為，當初之所以會對表姊說出「做了對不起妳的事」等話，是指自己沒有立刻主動拒絕阿強的過度關心，反而讓阿強存有曖昧幻想這件事情。

不過，法官檢視阿強和小美的LINE對話紀錄，發現兩人曾互傳「愛妳喔」、「我也愛你啦」、「要刪訊息很麻煩，不說了」、「愛不到妳更麻煩」等訊息，兩人之間互動親暱，依照客觀社會通念，足以認定已經超越一般男女正常的交往分際，最終沒有採信他們的說詞，並判兩人應連帶賠償8萬元給人妻，全案仍可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

婚外情外遇

