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雨勢接近莫拉克！今山區仍有驚人雨勢　卓榮泰明前往第一線

▲▼行政院長卓榮泰今（3日）視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中南台灣接連受到颱風與西南氣流持續帶來的豪雨影響，多個地區發生積淹水災情，中央災害應變中心也在昨晚提升為一級開設，行政院長卓榮泰今（3日）上午也前往視導。卓榮泰表示，這次雨勢跟過去比較，無法事先做太多預測，已接近上次莫拉克颱風狀況，且今日白天中南部山區仍有驚人雨量，呼籲各縣市嚴陣以待、密切聯繫。他也提到，明日交通好轉後，會到各地查看第一線狀況，接下來也會通過未來4年的防水計畫、丹娜絲颱風特別條例等，因應目前看到的狀況。

卓榮泰今日上午視導0728豪雨中央災害應變中心，會前媒體喊話，「院長，特別條例普發現金是不是有計畫納入排富條款？」、「院長，國民黨說刪國土防衛預算也要發1萬？現在是真的要提出釋憲了？」、「關稅談判順利嗎？還有多少調降空間？」不過卓榮泰並未回應，僅點頭致意便走進災變中心。

▲▼行政院長卓榮泰今（3日）視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

卓榮泰在聽完各組報告後，與台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米視訊連線，了解地方政府應變整備及災防需求。黃偉哲表示，目前雨勢稍歇，台南道路積水退去，社區、低窪處積水正全力抽水中，正在做最後收尾，停電也已恢復，並無停水、停話等問題。卓榮泰則說，若台南有抽水設備、抽水機不足，應馬上向指揮中心請求。

陳其邁則提到，目前全力在原民3區、美濃、杉林、甲仙、內門等地區，有可能有潛在土石流崩塌地區強化災害撤離準備工作。累計至目前，高雄災損部分有2人、失蹤4人，包括桃源區一家五口已尋獲2人，還有3人待尋查；大樹區台29線有民眾騎車滑倒，跌至側邊山坡，目前消防局、警察局正在全力搜索中。而山區部分因天候不佳，桃源區、南橫81.1K暫停救災，等雨勢較小再繼續搜救。

陳其邁也向中央請求協助，目前台20、29線通往那瑪夏跟南橫公路台20線部分掏空問題相當嚴重，拜託工務局協助資源、重型機具搶通。桃源區實際居住約2千位左右，若台20線沒有加速搶通，將影響他們生活物資補給、就學就醫等；而台29線則是通往那瑪夏的道路，另一條路從嘉義阿里山鄉過去，也希望加速讓這兩條道路都能保持暢通，才能確保那瑪夏居民通行方便。

陳其邁指出，這次那瑪夏民生大橋受損非常嚴重，原先計畫預計116年至117年改善，但希望時間能再提前。山區、河道和野溪清疏、水保等相關經費也要請求幫忙，建議政院在丹娜絲災後復原特別條例中也能將0728水災相關事件整併，以特別預算方式向立法院尋求支持。台20線南橫塔拉拉魯芙橋部分扭曲也非常嚴重，橋面凹凸不平，且有多處坍方，問題相當嚴峻，拜託政院能在經費上一次補足，讓山區重建加速進行。受災戶重建也會在彙整後提報到中央，盼能給予支持。

陳其邁也說，這次土石流撤離保全戶為2456人，但實際撤離3104人，中間差距屬於非保全戶，但因為發現部分地區也有土石流或崩塌現象，也拜託水保署跟林保署等，能根據這次水災受損狀況，重新測量跟認定，加大保全戶的保護範圍對象，避免發生緊急撤離風險等。

卓榮泰則允諾，台20線、台29線公路局會派駐重機搶救，民生大橋等預算會適量考量讓它提前完成。丹娜絲颱風特別條例會在這周四通過政院院會，會請內政部就特別條例內容適當融入，針對災後狀況一併考量加大，有效處理災民需求。

▲▼行政院長卓榮泰今（3日）視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

翁章梁回報時說，嘉義從0728至今有97個地方淹水，目前剩1個地方淹水還沒退去，水位下降中，沒有淹入家戶，只有在路邊淹水。針對水災共出動276台抽水機、中央支援13台。水災期間封橋封路130處，目前已搶通124處，剩6處還沒搶通。未來還有很多山區修復需求，不管是路面崩塌或橋樑、護坡等，彙整後希望中央全力支持。上次提到的六腳排水、荷苞嶼和嘉義科學園區盼排洪，院長全力支持嘉義，讓系統性治水更有效率。卓榮泰則說，上次大排整治工程最高標準防洪頻率，會納入未來四年一千億計畫。

周春米提及，屏東縣截至今早7時，各類災情共80件，以道路、積淹水、土石災情為大宗，撤離834人，收容265人，其餘均為依親，落在8個原民鄉跟原民鄉旁的高樹鄉、滿州鄉。神山霧大二號橋斷了幾年，感謝原民會補助相關預算，但一直發包不出去，這幾年來每年做的便橋每年都會被沖毀，盼能提高相關補助。卓榮泰允諾，會請原民會、交通部等各部會協助，盡快發包出去，他明天午後也會到各地掌握狀況。

▲▼行政院長卓榮泰今（3日）視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

卓榮泰聽完會報後總結，除了剛剛跟台南、高雄、屏東、嘉義縣4縣市首長了解第一線救災狀況，同樣也對南投、雲林保持高度關心、第一時間聯繫，提供最必要的資源。這次雨勢大，跟過去相比，無法做太多預測，也接近上次莫拉克颱風，尤其山區特別嚴重，請原民會跟地方多配合了解，掌握各地原民鄉原民區現狀，就近跟雲嘉南前進指揮所連線，配合地方政府對原民區的必要協助。

卓榮泰指出，目前有3位不幸罹難，還有4位失蹤，希望數字不要繼續增加，還未尋獲的失蹤者要有效搜救。昨晚中央應變中心提升一級開設，代表情勢更加險峻，請地方政府隨時聯絡，做第一線有效搶通。

卓榮泰提到，據氣象署資料顯示，中南部山區白天仍有驚人雨量，大家嚴陣以待、密切聯繫，這兩天情況未定，需要加速撤離、異地撤離或就地安置，衡量交通跟安全、天候做最正確判斷，需要撤離部分請國防部協助。

卓榮泰說，雖然天氣穩定下來，但接著清理、重建家園工作是漫長的路，也請各部會配合認養各分區災後復建工作，盡速完成，協助民眾修復民宅，也感謝地方志工、行善團和慈濟等早早投入救災。未來大量廢棄物、病蟲害等問題請衛福部等機關有效在短時間內完成清潔工作，勿讓登革熱重啟。

卓榮泰表示，這次豪雨強降雨、淹水、土石流狀況嚴重，對民眾造成極大、不便的損失，請各部會全力積極展開各項協助措施，解決民眾困難。至於各地談到的抽水設備調度應用，陸續感受到各地內水外排的抽水設備、站設施不足，會納入4年計畫，讓抽排水更快。

卓榮泰指出，明日開始交通狀況好轉，他會到各地查看第一線狀況。接下來會通過未來4年防水大計畫、丹娜絲颱風特別條例，都是因應目前看到的狀況，也因應未來大幅度歷年治水工程後，把這些源頭、末端工作做好的關鍵性工作，法制面請內政部、經濟部本周完成。

▲▼行政院長卓榮泰今（3日）視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長卓榮泰今（3日）視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

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