台關稅20%+N　國民黨預告4.2萬人減薪失業：快普發1萬振興內需

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國川普總統將臺灣「對等關稅」稅率暫時調整為20%，不過經濟部以及行政院經貿辦指出，須在20%之外再加上該貨品原有稅率，實際稅率可能超過20%。國民黨今（11日）質疑，相比日本政府誠實公開保護國民利益，賴政府想繼續讓人民開「關稅盲盒」？國民黨強調，根據調查，受美國關稅衝擊的人，約有4.2萬人面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。

國民黨批評，賴政府在面對這場關稅風暴時，選擇「開盲盒」式的溝通方式，民眾根本無法預測未來的影響，企業也無法準備應對。當大家問「為什麼20%關稅會這麼高？」時，政府卻只會回應「早就說過了」、誇談判團隊「辛苦」，卻完全忽略了這些加成的關稅，對台灣產業與民生的巨大衝擊。

國民黨指出，針對美國對等關稅，日本政府由首相石破茂立即在NHK誠實與民眾溝通。日本政府面對民意，也立即派遣代表赴美進行高層談判。最終美方同意修改行政命令，撤回額外關稅，並退還過徵稅款。關鍵要點是日方誠實公開，快速反應，並成功保護國民利益。反觀我國，當美國公布對台關稅達20%，政府聲稱是「暫時性關稅」，直到8月7日關稅實施時，經濟部才跟民眾坦承，原來20%是疊加關稅。台灣對美關稅不僅沒降低，反而高於日韓，且還有10%匯損影響。國民黨批評，政府避重就輕，無視民眾關心的問題，沒有實質談判成果。

國民黨表示，根據調查，受到美國關稅衝擊，將有4.2萬人面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。面對此關稅風暴，台灣的產業正面臨重大危機，但政府不但迴避問題，還一再將焦點放在政治口水戰上，讓關稅衝擊日益加劇，產業與民生的問題一再被漠視。

國民黨呼籲賴政府，立即提出有效的「關稅衝擊應對方案」幫助產業和民眾渡過難關；並推動普發現金，振興內需，緩解民生壓力。