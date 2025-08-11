朱立倫「交棒」立場不變　盼盧秀燕9/5前表態是否參選黨主席

▲朱立倫多次表達願意交棒，盧秀燕卻傳出考慮不參選黨主席。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

823罷免牽動國民黨主席改選，台中市長盧秀燕對於是否參選國民黨主席陷入長考，今又再度傳出「考慮」不參選黨主席，理由為「維持初衷、信守承諾」，不會提前落跑、丟下台中市政。黨內高層透露，過去這段時間內，藍營內部「反朱挺盧」力拱聲浪不斷，現任黨主席朱立倫過去多次與盧秀燕單獨會面時，希望「順利交棒」立場不變，並期盼盧在9月5日最後登記日前向外界明確表態，不過盧方面依然未置可否，未給予正面回應。

國民黨9月將啟動黨主席改選作業，黨中央日前已向中常會提報114年黨主席暨第二十二屆全國代表大會代表等選舉相關規章草案，包括黨主席選舉日程表，9月1日至5日領表，9月4日至5日登記，10月18日進行選舉投開票，11月初召開全國黨代表大會進行主席交接及新任主席就職。

黨魁之爭紛擾快一年，除了已表態參選的中常委孫健萍、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源外，前立委鄭麗文今也表達不排除參選之意，不過黨內關注的焦點一直在盧秀燕及朱立倫身上。藍營人士表示，黨中央將黨主席選舉日程相關辦法送中常會並公告，朱立倫要不要連任是其次，關鍵在盧秀燕要先表態，要不要領表登記參選黨主席。

藍營人士提到，朱立倫在先前接受媒體專訪時提過，「其實我的心情是非常期盼順利交棒」，讓黨「愈來愈好。」7月30日更在中常會上表明，8月23日仍有7名國民黨立委面臨大惡罷，全黨必須團結一致應戰。朱說，「對我個人，這也是順利交棒、放心交棒的一場戰役。」

朱立倫多次正式表達「期盼交棒」，無奈台中市長盧秀燕則始終諱莫如深。從朱立倫的立場而言，如果盧秀燕要選黨主席，他一定全力支持，因為期盼順利交棒的對象，是要像盧一樣得到全黨認同的黨主席人選。不過據了解，朱立倫過去在與盧秀燕私下見面時，雖然也向盧傳達了交棒之意，但是盧卻一直未置可否。相關人士也透露，前立法院長王金平數度公開表達，只要盧秀燕表明參選黨主席，他一定全力支持，但盧也從未與王金平有任何連繫。

對於參選與否，盧秀燕有其必須謹慎的道理，但是國民黨中央也有改選的時間壓力，今（11日）有媒體報導，盧秀燕不會參選黨主席，而今晨從澳洲結束訪問返台的盧，被問到此問題時，僅說本週最重要的事情就是防颱。盧秀燕不表態，黨中央相關人士也確實急如熱鍋上的螞蟻。

依黨中央規畫時程，9月1日至9月5日受理領表，9月4日至9月5日登記，所以最遲9月5日之前，盧秀燕就必須向黨內黨外明確交代，不過對盧而言，既然不參選黨主席，何來表態之說呢？如此一來，球等於又回到朱立倫身上，朱到底要不要打破承諾，再度競選連任呢？這樣也可能激起反朱派的強烈反彈，國民黨主席改選這盤棋，恐怕真要等823第二波罷免案結束後才能明朗化了。