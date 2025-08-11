　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫「交棒」立場不變　盼盧秀燕9/5前表態是否參選黨主席

▲朱立倫（左）、盧秀燕（右）。（圖／資料照）

▲朱立倫多次表達願意交棒，盧秀燕卻傳出考慮不參選黨主席。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

823罷免牽動國民黨主席改選，台中市長盧秀燕對於是否參選國民黨主席陷入長考，今又再度傳出「考慮」不參選黨主席，理由為「維持初衷、信守承諾」，不會提前落跑、丟下台中市政。黨內高層透露，過去這段時間內，藍營內部「反朱挺盧」力拱聲浪不斷，現任黨主席朱立倫過去多次與盧秀燕單獨會面時，希望「順利交棒」立場不變，並期盼盧在9月5日最後登記日前向外界明確表態，不過盧方面依然未置可否，未給予正面回應。

國民黨9月將啟動黨主席改選作業，黨中央日前已向中常會提報114年黨主席暨第二十二屆全國代表大會代表等選舉相關規章草案，包括黨主席選舉日程表，9月1日至5日領表，9月4日至5日登記，10月18日進行選舉投開票，11月初召開全國黨代表大會進行主席交接及新任主席就職。

黨魁之爭紛擾快一年，除了已表態參選的中常委孫健萍、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源外，前立委鄭麗文今也表達不排除參選之意，不過黨內關注的焦點一直在盧秀燕及朱立倫身上。藍營人士表示，黨中央將黨主席選舉日程相關辦法送中常會並公告，朱立倫要不要連任是其次，關鍵在盧秀燕要先表態，要不要領表登記參選黨主席。

藍營人士提到，朱立倫在先前接受媒體專訪時提過，「其實我的心情是非常期盼順利交棒」，讓黨「愈來愈好。」7月30日更在中常會上表明，8月23日仍有7名國民黨立委面臨大惡罷，全黨必須團結一致應戰。朱說，「對我個人，這也是順利交棒、放心交棒的一場戰役。」

朱立倫多次正式表達「期盼交棒」，無奈台中市長盧秀燕則始終諱莫如深。從朱立倫的立場而言，如果盧秀燕要選黨主席，他一定全力支持，因為期盼順利交棒的對象，是要像盧一樣得到全黨認同的黨主席人選。不過據了解，朱立倫過去在與盧秀燕私下見面時，雖然也向盧傳達了交棒之意，但是盧卻一直未置可否。相關人士也透露，前立法院長王金平數度公開表達，只要盧秀燕表明參選黨主席，他一定全力支持，但盧也從未與王金平有任何連繫。

對於參選與否，盧秀燕有其必須謹慎的道理，但是國民黨中央也有改選的時間壓力，今（11日）有媒體報導，盧秀燕不會參選黨主席，而今晨從澳洲結束訪問返台的盧，被問到此問題時，僅說本週最重要的事情就是防颱。盧秀燕不表態，黨中央相關人士也確實急如熱鍋上的螞蟻。

依黨中央規畫時程，9月1日至9月5日受理領表，9月4日至9月5日登記，所以最遲9月5日之前，盧秀燕就必須向黨內黨外明確交代，不過對盧而言，既然不參選黨主席，何來表態之說呢？如此一來，球等於又回到朱立倫身上，朱到底要不要打破承諾，再度競選連任呢？這樣也可能激起反朱派的強烈反彈，國民黨主席改選這盤棋，恐怕真要等823第二波罷免案結束後才能明朗化了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會公開沒有黑箱
快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加
捐款人崩潰！2.6億善款「僅4%做公益」
黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：但勿重蹈202
LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明
楊柳颱風要來了！放颱風假機率高？專家點名2區雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加

黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明看這裡

台關稅20%+N　國民黨預告4.2萬人減薪失業：快普發1萬振興內需

傳東沙上兵營內床上摟抱海巡下士　空軍：已派員調查並依規定嚴懲

打擊非法海上活動！　外交部：台加簽署暗船偵知系統MOU

朱立倫「交棒」立場不變　盼盧秀燕9/5前表態是否參選黨主席

飛官洩總統行程僅「檢束18天」　綠委批懲處輕：背景太硬？

快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火線說明

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加

黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明看這裡

台關稅20%+N　國民黨預告4.2萬人減薪失業：快普發1萬振興內需

傳東沙上兵營內床上摟抱海巡下士　空軍：已派員調查並依規定嚴懲

打擊非法海上活動！　外交部：台加簽署暗船偵知系統MOU

朱立倫「交棒」立場不變　盼盧秀燕9/5前表態是否參選黨主席

飛官洩總統行程僅「檢束18天」　綠委批懲處輕：背景太硬？

快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火線說明

7秒找出隱藏的狗！視覺挑戰瘋傳　網友直呼「太難了」

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

前方汽機車禮讓救護車先行　男騎士未注意狀況一頭撞上

夏威夷海嘯警報…修杰楷跟賈靜雯分隔兩地「2小時才團聚」咘咘嚇壞

年底迎28億自建案完工　信義：3大聯開案2027年動工

57歲沈玉琳拚骨髓移植　醫曝高齡移植3大挑戰

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片！不甩衛福部下架令　3男收押

泰國F-16空襲柬埔寨「投下1549枚炸彈」　9國實地檢查未爆彈

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

AI棋賽！馬斯克Grok決賽出包　OpenAI o3直落四完封稱霸

【寵上天】家裡小貓幫土地公梳毛 阿公阿嬤的反應太意外了

政治熱門新聞

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火線說明

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

李正皓檢舉李晏榕厭男：若阿川選市長怎辦

台關稅20%+N　國民黨：4.2萬人將減薪失業

美濃現「大峽谷」？業者挨罰300萬　柯志恩：高雄還多少地方遭破壞

黃國昌表態選新北市長！　吳思瑤：該頭疼的是國民黨

黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明看這裡

稱政府承認中共是國家　民眾黨諷劉世芳：口誤還是想面試大法官？

快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加

更多熱門

相關新聞

黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

針對民眾黨主席黃國昌今（11日）表態會投入新北市長選舉，且表示從未排斥在野共推一個最強的候選人。多位國民黨立委認為比民調是最好的方式。不排除投入新北市長選舉的藍委洪孟楷強調，最重要的是如何不重蹈2024藍白合破局的覆轍，讓民進黨漁翁得利；藍委徐巧芯則說，重點在於藍白如何將從罷免案的合作延續到在2026、2028勝選，這才是關鍵思考點。

台關稅20%+N　國民黨：4.2萬人將減薪失業

台關稅20%+N　國民黨：4.2萬人將減薪失業

不滿卓冠廷、綠支持者攻擊性平部　婦團轟：民進黨要放棄性平價值？

不滿卓冠廷、綠支持者攻擊性平部　婦團轟：民進黨要放棄性平價值？

傳盧秀燕不選黨主席　鄭麗文表態「將認真思考參選可能」

傳盧秀燕不選黨主席　鄭麗文表態「將認真思考參選可能」

參選黨主席？盧秀燕、韓國瑜不回應

參選黨主席？盧秀燕、韓國瑜不回應

關鍵字：

國民黨朱立倫盧秀燕黨主席張亞中蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面