傳盧秀燕不選黨主席　鄭麗文表態「將認真思考參選可能」

▲鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席將在今年10月進行改選，而呼聲最高的台中市長盧秀燕傳出傾向不參選，引起各界熱議。對此，前國民黨立委鄭麗文今（11日）表示，一兩天之內盧秀燕是否參選黨主席的消息可能會明朗化，盧秀燕接不接黨主席，大家都該尊重。鄭麗文更強調，這三年黨主席必須要能護住台灣，不是這麼容易，因此這個時刻大家不應該謙讓與客氣，「盧秀燕市長不選的話，我會很認真思考參選，如果大家支持的話，我也責無旁貸」。

國民黨主席朱立倫今年10月任期屆滿，國民黨中常會預計9月4日至5日為登記參選時間，10月18日投票，11月1日正式交接。

針對「外傳盧秀燕不選黨主席」，鄭麗文於中廣節目《千秋萬事》表示，自己覺得盧秀燕要早點做決定，但可以理解盧秀燕市長任期還沒結束，因此陷入長考是否選黨主席，這是一定的，過去一年時間大家都在討論關心與鼓勵支持，相信盧秀燕覺得身上擔子特別重。

鄭麗文表示，盧秀燕謹慎考慮是對這件事情負責任的態度，但過去一整年都沒有鬆口，也引起不同的揣測，有些人已經認定盧秀燕就是會接主席了，這也是為什麼盧秀燕的決定很重要，因為決定要接黨主席，就不會有人實質跟盧競爭。

鄭麗文認為，盧秀燕還是早一點確認是否參選黨主席比較好，8月23日罷免到9月黨主席選舉領表，才短短一個禮拜，可能會讓其它要選黨主席的人會有一點措手不及，自己想應該很快，一兩天之內盧秀燕是否參選黨主席的消息會明朗化。

鄭麗文強調，盧秀燕接不接黨主席，大家都應該接受跟尊重，其實不管何時黨主席都很重要，尤其這三年尤其重要，擔負的不只有勝選，還有國際局勢，不能只等著民進黨爛，國民黨必須扮演更多角色，而且是國會多數，將會是一個很好的槓桿支點，表達台灣人真正的意願，這三年的黨主席必須要能護住台灣的，不是這麼容易跟簡單的。

最後，鄭麗文喊話，國民黨主席位子非常重要，因此在這個時刻大家都不應該謙讓與客氣。主持人王淺秋則詢問鄭麗文「必要時刻會扛起來嗎」，她則回應「盧秀燕市長不選的話，我會很認真思考，真的，既然自己都組了黨外在野大聯盟了，其實就是因為自己對這三年的憂慮是真實的，而非話術而已，所以每個人都該盡自己最大責任，如果大家支持的話，我也責無旁貸」。

▼盧秀燕。（圖／記者許權毅翻攝）