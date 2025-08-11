20%+N關稅恐維持一段時間！財經專家：鍛鍊台灣成為科技強國

▲游庭皓認為，台灣會被鍛鍊成全球矚目的科技強國。（圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，如果貿易失衡的問題獲得改善，對各國徵收的「對等關稅」可能下修。對此，財經專家游庭皓分析，即便貝森特表示各國仍有談判空間，但台灣目前關稅恐將維持一段時間。不過他也安慰，這種高頻的產業轉型雖然殘酷，卻也能鍛鍊台灣成為全球矚目的科技強國。

游庭皓在粉專「游庭皓的財經皓角」表示，即便貝森特稱各國仍有談判空間，但對美國來說，關稅戰基本已定，台灣當前關稅可能會維持一陣子。

但他認為，往好處想的話，畢竟工具機銷美比重不高，扣件、水五金早在六月就被課徵50%鋼鋁關稅，已失去對美出口能力；汽機車零件也統一被課25%汽車關稅；塑橡膠、紡織多經由東南亞或其他國家計價，資通訊與半導體幾乎全數豁免。

游庭皓回顧，台灣數十年間屢遭外部衝擊，從中韓FTA打擊出口，到面板、鋼鐵、石化等產業被中國產能席捲，每隔幾年就痛苦轉型一次，淘汰落後產能。

他直言，這種高頻轉型雖然殘酷，卻鍛鍊出台灣企業在全球供應鏈中尋找縫隙、抓住機會的能力，「最終在半導體領域，累積出無可取代的優勢，成為全球矚目的科技強國」。游庭皓最後表示，「台灣人終究發現，唯一不變的就是改變。」