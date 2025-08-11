飛官洩總統行程僅「檢束18天」　綠委批懲處輕：背景太硬？

▲民進黨立委王定宇批懲處輕，質疑是背景太硬還是心太軟？（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

專責政府首長及國軍高階將領行政專機任務的空軍專機隊林姓上尉飛官，在空軍松山基地營區內違規使用未經核准的照相手機，拍攝內含總統賴清德總統專機任務及負責賴清德維安的萬里警衛先遣機序列單，並多次上傳至非公務核定的群組，然松指部僅給予「檢束18天」的適懲，引發批評。民進黨立委王定宇今（11日）也直言，處罰太輕，為什麼獨獨這位林姓上尉只裁罰18天管束，是他背景太硬？還是空軍心太軟？

針對媒體報導，空軍專機隊林姓上尉飛官違規使用未經核准的照相手機，拍攝內含總統賴清德總統專機任務及負責賴維安的萬里警衛先遣機序列單，並多次上傳至非公務核定的群組，涉洩密及影響國家行政首長及將領安全。對此，空軍司令部今（11日）表示，已依「國軍資通安全獎懲規定」，核予適處，並按行政程序完成懲令發布。

對此，王定宇今透過自錄影片指出，空軍行政專機隊工作是正副元首、行政首長、高階將領的行政專機業務，它的安全當然影響國家運作、安全，飛行計劃、相關班表也不應該有洩漏情形。

王定宇說，這件事松指部只裁定「檢束18天」，這麼輕的處罰，當然引起國軍內部跟外部人士的訝異。以往光是攜帶非軍方核可手機進到營區的處分，很可能都要「記過」，何況這次是拿手機拍攝相關文件資料，上傳自建的LINE群組，而非軍方所核定的群組，很可能會被人駭走、竊取資料。

王定宇批評，這樣的行為如果只裁罰檢束18天，對於國軍任何軍種違規攜帶手機、拍攝官方文件、上傳外部群組，過去處分都有案例可循，為什麼獨獨這位林姓上尉只裁罰18天管束，是他背景太硬？還是空軍心太軟？

王定宇諷刺，這當中涉及的資料都是正副總統、行政院長、高階將領搭乘行政專機班表、時間、服務人員名單，怎麼會認為不是機密？若以後不是機密，乾脆空軍司令部事前公告、事後再做記者簡報。

王定宇認為，用不是機密的理由來輕輕放下，尤其荒謬。整件事情從發生是軍紀不彰，而發生後的懲處充滿官官相護，因此，不能容忍這樣的事情，除了譴責空軍司令部之外，也希望對個案有清楚完整的交代。到目前為止，沒有看到完整說明跟報告，但在違規情形與懲處量刑情形，顯然過輕，人民是沒辦法接受這樣的處罰方式。

民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪時則說，就現在調查結果來看，也許空軍經釐清，他們認為18天懲處就合適，但社會看到流出國家元首行程只有18天懲處，感覺不合宜。不過，讓空軍好好審視，如果有危及國安，應重新檢視懲處是否過輕，還是尊重內部調查。

▼民進黨團幹事長吳思瑤尊重內部調查。（圖／記者屠惠剛攝）