東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

▲張貼羅智強反罷廣告的台北客運EAL-5119號公車。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委羅智強今（11日）秀出台北地檢署給台北客運的函文，寫明提供車牌號碼EAL-5119號公車上張貼的｢不同意罷免」廣告是受何人所託、於何時漆在該公車上的資料。羅智強表示，就是他委託的，怎麼了，犯法？只准罷團登公車廣告罷免他，不准他登公車廣告反惡罷？大檢調這麼閒，怎麼不去抓詐騙集團？打光電弊案？

羅智強11日在臉書張貼一張台北地檢署函文照，並直呼「東廠來了！」根據該照片顯示，受文者為台北汽車客運股份有限公司（即台北客運），主旨為「請惠予於文到後1週內查復如說明二所示事項，並提供相關資料到署供辦，請查照」，至於說明則為，「一、本署偵辦114年度選他字第120號刑事案件，亟須明瞭」、「二、貴公司名下車牌號碼 EAL-5119號公車上張貼之『不同意罷免』廣告（如附件所示），係受何人所託、於何時漆在該公車上」。

「這反罷免的公車廣告，就是我委託的，怎麼了，犯法？」羅智強說，怎麼了，只准罷團登公車廣告罷免他，不准他登公車廣告反惡罷？所以，他面對總統賴清德大惡罷的選項只有坐以待斃？或者如台北市議員苗博雅所說，直接請辭立委、舉白旗投降？來來來，「我自首，歡迎來抓人」。

羅智強也說，罷團的公車廣告，要不要也查一下？所以「大惡罷，大失敗」沒關係，賴清德還是可以「大檢調，查水表」，大檢調這麼閒，怎麼不去抓詐騙集團？打光電弊案？

▼羅智強11日秀出台北地檢署給台北客運的函文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）