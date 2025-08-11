　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

▲張貼羅智強反罷廣告的台北客運EAL-5119號公車。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲張貼羅智強反罷廣告的台北客運EAL-5119號公車。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委羅智強今（11日）秀出台北地檢署給台北客運的函文，寫明提供車牌號碼EAL-5119號公車上張貼的｢不同意罷免」廣告是受何人所託、於何時漆在該公車上的資料。羅智強表示，就是他委託的，怎麼了，犯法？只准罷團登公車廣告罷免他，不准他登公車廣告反惡罷？大檢調這麼閒，怎麼不去抓詐騙集團？打光電弊案？

羅智強11日在臉書張貼一張台北地檢署函文照，並直呼「東廠來了！」根據該照片顯示，受文者為台北汽車客運股份有限公司（即台北客運），主旨為「請惠予於文到後1週內查復如說明二所示事項，並提供相關資料到署供辦，請查照」，至於說明則為，「一、本署偵辦114年度選他字第120號刑事案件，亟須明瞭」、「二、貴公司名下車牌號碼 EAL-5119號公車上張貼之『不同意罷免』廣告（如附件所示），係受何人所託、於何時漆在該公車上」。

「這反罷免的公車廣告，就是我委託的，怎麼了，犯法？」羅智強說，怎麼了，只准罷團登公車廣告罷免他，不准他登公車廣告反惡罷？所以，他面對總統賴清德大惡罷的選項只有坐以待斃？或者如台北市議員苗博雅所說，直接請辭立委、舉白旗投降？來來來，「我自首，歡迎來抓人」。

羅智強也說，罷團的公車廣告，要不要也查一下？所以「大惡罷，大失敗」沒關係，賴清德還是可以「大檢調，查水表」，大檢調這麼閒，怎麼不去抓詐騙集團？打光電弊案？

▼羅智強11日秀出台北地檢署給台北客運的函文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▼羅智強11日秀出台北地檢署給台北客運的函文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣邦交國+1？　美媒：「3因素」可能恢復建交
快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火
快訊／孫易磊首局守危機無失分　萬波中正贊助全壘打火腿領先
JKF女郎拍「成人寫真」遭家人辱罵X女　個人物品丟出家中
「代孕機器人」傳一年內問世　可十月懷胎完成受孕分娩全過程
快訊／遭富邦悍將註銷！　富藍戈感性發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火線說明

不滿卓冠廷、綠支持者攻擊性平部　婦團轟：民進黨要放棄性平價值？

傳盧秀燕不選黨主席　鄭麗文表態「將認真思考參選可能」

參選黨主席？盧秀燕、韓國瑜不回應　胡志強支持世代交替

澳紐總理重申台海和平重要性　外交部：攜手促進印太和平

黃國昌喊選新北市長　國民黨：黨內人才濟濟、在野保留合作空間

軍公教明年加薪？　綠黨團：未掌握明確消息

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

若8/13遇颱風北市停班課　中選會：核三重啟公投辯論順延一天舉行

黃國昌表態選新北市長！　吳思瑤：該頭疼的是國民黨

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火線說明

不滿卓冠廷、綠支持者攻擊性平部　婦團轟：民進黨要放棄性平價值？

傳盧秀燕不選黨主席　鄭麗文表態「將認真思考參選可能」

參選黨主席？盧秀燕、韓國瑜不回應　胡志強支持世代交替

澳紐總理重申台海和平重要性　外交部：攜手促進印太和平

黃國昌喊選新北市長　國民黨：黨內人才濟濟、在野保留合作空間

軍公教明年加薪？　綠黨團：未掌握明確消息

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

若8/13遇颱風北市停班課　中選會：核三重啟公投辯論順延一天舉行

黃國昌表態選新北市長！　吳思瑤：該頭疼的是國民黨

陳零九爆熱戀JKF女郎「曾拍青筋奶照」爆紅！出演19禁韓綜　年收500萬

詐騙犯「高調拍抖音」分享經驗！他一看怒了：台灣人自我傷害行為

世運會首屆龍舟賽就奪牌！　中華隊大雨中摘銅目標下屆金牌

不斷更新／孫易磊9球省力　第2局讓軟銀3上3下

快訊／台股收盤大漲114.24點　台積電漲5元至1180

快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火線說明

37%房仲想轉行！　首選餐飲、跑外送排第三志願

快訊／瑞芳蝙蝠洞「潛水客溺水」！無呼吸心跳　教練急拉起CPR

不滿卓冠廷、綠支持者攻擊性平部　婦團轟：民進黨要放棄性平價值？

從清潔工到文學獎得主　陳業芳這樣翻轉命運

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

政治熱門新聞

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

李正皓檢舉李晏榕厭男：若阿川選市長怎辦

美濃現「大峽谷」？業者挨罰300萬　柯志恩：高雄還多少地方遭破壞

黃國昌表態選新北市長！　吳思瑤：該頭疼的是國民黨

稱政府承認中共是國家　民眾黨諷劉世芳：口誤還是想面試大法官？

陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

關稅未解黨內又鬧性平爭議　綠議員撂重話：高大上姿態脫離民意

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

更多熱門

相關新聞

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

《台灣民意基金會》今（11日）公布最新823二波罷免相關民調，結果顯示，全國31.7%贊成大罷免、61.4%不贊成。投票意願方面，全國75.4%會去投票、20.5不會去投票，單看罷免區則是77%會去投票、20.4不會去投票。另外，投票選擇則是全國33.8%會投同意、53.1%會投不同意。罷免區則是32.1%投同意，54.8%不同意罷免。游盈隆強調，宣稱會去投票者高達七成五，意味第二波大罷免投票率仍上看五成以上。而從罷區分析，傾向投不同意罷免者比投同意罷免者多22.7 個百分點。強烈暗示反罷免方將贏得另一次

專機隊飛官洩賴清德行程至非公務群組　空軍：已依規定懲處

專機隊飛官洩賴清德行程至非公務群組　空軍：已依規定懲處

批藍白政治操作災情　林俊憲：他們知道救災不利民進黨將重創

批藍白政治操作災情　林俊憲：他們知道救災不利民進黨將重創

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

關鍵字：

羅智強大罷免台北客運賴清德檢調北檢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳加速又南修！　最新動向曝

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面