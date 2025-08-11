關稅談判涉及台灣增軍費？　綠黨團籲：善用第一島鏈戰略樞紐地位

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

據《華盛頓郵報》取得美國政府內部文件顯示，美國總統川普的關稅談判不只在貿易領域，還延伸到國安和軍事層面。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）表示，既然川普將經貿和國安列為可強化美國利益的策略，台灣如何在這樣態勢下掌握對我方最有利的位置，當然是善用台灣第一島鏈的重要戰略樞紐地位，強化扮演印太地區和平貢獻、防衛關鍵位置和力量。

針對台美關稅談判，《華盛頓郵報》引述獨家取得的貿易談判文件指出，美政府官員計劃敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模，也試圖向多國施壓，要求戰略港口、電信和監控網絡「去中化」。

民進黨團幹事長吳思瑤今上午受訪表示，川普既然把經貿跟國安列為可強化美國利益的策略，台灣如何在這樣態勢中掌握對我方最有利的位置，當然是善用、利用台灣第一島鏈重要戰略樞紐地位，強化扮演印太地區和平貢獻、防衛關鍵位置和力量。

吳思瑤認為，善用美國也需要台灣作為印太地區安全協防第一線乃至經貿面，建構跟美方深化台美合作、對半導體產業供應鏈互利互惠，不管是國安加經貿，或是經貿加國安，台灣應當掌握趨勢，扮演最重要核心地位，爭取對我方最好的條件，我方政府也都有因應這樣趨勢的沙盤推演，並做出各項因應必要作為。

媒體關心，有綠委說自己也是看到報導才知道關稅疊加，是否認為政院應強力宣傳？吳思瑤表示，當然非常支持、同意，任何關稅談判盡可能在可以揭露的範圍內，透明公開清楚揭示說明，這是執政團隊責任。而關稅談判結果底定後，勢必會送給國會審查批准，該公開報告的，民進黨團一直要求都應當來進行，透明公開是必要，依目前可以揭露的事實跟國人清楚說明也是必要。

吳思瑤說，這幾天大家在吵的疊加與否，也同意政院當初確實在4月4日第一次記者會中說明，若社會仍有不明白，政府部門想方設法強化資訊，這是政院工作；但國會議員同樣也承載向國人傳達正確訊息的轉譯者身分，這是國會議員非常重要的功能，立委針對關稅政策批判或訊息傳達也要符合事實。4月都已經透明公開的訊息，8月再來炒作黑箱，事實證明黃國昌也承認4月有知道訊息，因此不管行政立法，都有精準傳達政策的責任，希望大家能基於事實，而行政部門則針對說明不足處盡量做更好、更多。

媒體也問到，近期議題發展令支持者們焦慮，民進黨新北議員李宇翔也發文呼籲，「民眾需要的是資訊與說明」，民進黨應如何因應？

吳思瑤坦言，這段時間民進黨有相對多的事件，不少爭議都需要大家有智慧的化解，這很重要。台灣面對關稅談判、籌編新年度總預算及中國對台的國安侵擾和823罷免公投投票，民進黨要應付的事件已經太多了。

吳思瑤認為，這個時候黨內大家就是團結，理性沉著穩健，社會各界給予民進黨的批評指教都虛心以對，不斷反問自己是不是做更好、檢討更多的空間，我們永遠珍惜每個給予意見、批評的朋友，彰顯民進黨願意改進、能夠團結，領導國家持續沉著。