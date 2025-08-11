專機隊飛官洩賴清德行程至非公務群組　空軍：已依規定懲處

▲空軍11日針對媒體報導，指已依「國軍資通安全獎懲規定」適處空軍專機隊林姓上尉飛官。圖為總統專機「空軍一號」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對媒體報導，空軍專機隊林姓上尉飛官違規使用未經核准的照相手機，拍攝內含總統賴清德總統專機任務及負責賴維安的萬里警衛先遣機序列單，並多次上傳至非公務核定的群組，涉洩密及影響國家行政首長及將領安全。對此，空軍司令部今（11日）表示，已依「國軍資通安全獎懲規定」，核予適處，並按行政程序完成懲令發布。

《菱傳媒》報導，專責政府首長及國軍高階將領行政專機任務的空軍專機隊林姓上尉飛官，在空軍松山基地營區內違規使用未經核准的照相手機，拍攝內含賴清德總統專機任務及負責賴清德維安的萬里警衛先遣機序列單，並多次上傳至非公務核定的群組，除涉洩密外，還嚴重影響國家行政首長及將領安全，然松指部僅給予「檢束18天」的適懲，造成軍中內部抨擊懲處不公的聲浪。

對此，空軍司令部11日表示，經查本案於113年5月間肇生，單位於114年5月接獲反映後，即由相關部門完成案件調查，並召開人事評議會檢討疏責，該員因違反「攜帶未奉核手機」及「拍攝一般公務資訊上傳非公務群組」等行為，依「國軍資通安全獎懲規定」，核予適處，並按行政程序完成懲令發布。

空軍司令部說，本軍已於各項會議實施案例宣導，並要求各級部隊落實手機檢查；另持續由保防、通資部門不定期赴單位實施無預警保密督檢，防止人員存有僥倖心態。