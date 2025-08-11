黃國昌表態選新北市長！　吳思瑤：該頭疼的是國民黨

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（11日）接受專訪被詢問是否投入新北市長選舉，他表示，「會，是，我說我要讓自己成為一個最好的選項，目標從來沒有改變」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤質疑，國民黨要將新北拱手讓人嗎？現在要接球、頭疼的是國民黨，難題燒到國民黨自己身上。

針對黃國昌表態要選新北市長，民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）上午受訪表示，黃國昌一向有非常高的政治企圖，對於角逐新北市長顯然也有非常高的期待。但現在的難題是，藍白合在新北是否合作、如何合作？面對黃國昌的步步進逼、加碼提前拋出參選訊息，要接球、頭疼的也是國民黨。

吳思瑤指出，新北市是台灣幅員廣大、人口最多、政治資源豐沛的關鍵縣市，國民黨難道要拱手讓人嗎？要用什麼方式跟黃國昌、民眾黨磋商，現在難題燒到國民黨自己身上。

吳思瑤認為，可以預見的是，黃國昌在民眾黨代表大會拍板執行「兩年條款」，現在個人順勢宣布要角逐新北市長。從這2件事來看，黃國昌為何對黨內有不同意見的2年條款不給討論直接拍板強硬定案，隔天宣布參選新北市長。黃國昌的個人政治盤算、個人利害恐怕是他心中考量第一，也是唯一。民眾黨內針對2年條款也有炸鍋聲音，但因為黃國昌已經不需要繼續享有立委光環了。

吳思瑤說，黃國昌又對國民黨步步進逼，開出角逐新北市長這一槍，黃國昌在24小時內拋出的訊息，要頭痛的是國民黨及民眾黨自己內部。

而針對國民黨主席熱門人選之一的台中市長盧秀燕傾向不參選，將專心把市長任期做完，吳思瑤表示，國民黨未來黨主席到底誰要角逐，盧秀燕要不要出馬，都尊重他們的決定。盧秀燕也是身經百戰的政治老手，選或不選必然有精準算盤。

吳思瑤分析，如果選了，國民黨這段時間有很多違法的司法案件、違逆社會、民意所需的作為，或是在立法院毀憲亂政的傅崐萁路線，都是國民黨主席要面對的難題。也許對盧秀燕來講，選擇當安全的不沾鍋，不去沾染國民黨這些負面工作、負資產，也許是盧秀燕的考量之一，但都尊重，這是國民黨的家務事。

吳思瑤認為，不管誰角逐出任國民黨主席，對造假連署、違反法治，這些傷害國家民主行為是否都能經過完整檢討，給予國人誠摯的道歉，撥亂反正不再犯呢？

至於民眾黨將落實2年條款部分，吳思瑤說，如果拍板定義定案，明年勢必有一批心血生力軍進國會，民進黨團立場是歡迎新夥伴加入為民服務團隊，也期待新血創造新風氣，期待未來新同事用合作、和解、民生第一，一起面對未來2年立委任期，她也正面期待，新血注入不一樣的風貌、新可能。