軍公教明年加薪？　綠黨團：未掌握明確消息

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

有媒體報導，傳出政院將在21日院會通過明年度總預算案，並啟動軍公教加薪作業。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）澄清，沒有掌握明確消息，訊息仍有待釐清。

民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）上午接受媒體聯訪時被問到，明年是選舉年，怎麼看傳出政府可能推出軍公教加薪方案，且用舉債方式發放，吳思瑤表示，有看到媒體報導，但有編列軍公教加薪預算嗎？目前沒有明定訊息。軍公教加薪必須經由一定程序審議，但考量現在經濟狀況、財政負擔，以她個人所知，並沒有掌握到明確拍板定案明年軍公教是否要加薪，所以訊息仍有待釐清。

媒體也問到，傳出行政院將在21日行政院會上拍板明年度約3兆元的中央政府總預算案，並針對今年總預算案提出約800億追加預算？吳思瑤坦言，這確實是現在行政部門非常棘手的問題，這屆立法院通過幾個關鍵法案都造成預算編列困難，例如最重要的財劃法，中央必須釋出3753億給各級地方政府，政院已提出聲請釋憲案，目前憲法法庭也已經受理，但還沒有進展。換言之3753億可能必須反映在新年度的預算編列，中央財政少了一大塊。

吳思瑤說，在野通過很多肉桶法案，要求行政部門增加政府支出，對政府籌措預算、編列預算，造成財政因應很大困難。現在行政部門必須在8月底前送出新年度總預算案，到底怎麼編，他們正在克服困難，努力因應中。

另因應今年度總預算被砍過頭，吳思瑤表示，可能會朝追加減預算來補足，可能會面臨同時送進今年的追加減預算，及明年的總預算案，立法部門8月底同時面臨2個預算審議，呼籲大家理性面對、理性專業審查。